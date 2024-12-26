誤判︱拳闖司法界引熱議　網民熱討甄子丹拍「冇打片」可能超地獄

由甄子丹自導自演的香港動作電影《誤判》，即將於香港及內地先後上映，電影由甄子丹、張智霖、許冠文、吳鎮宇及MC張天賦主演，劇情改編自香港真實案件，講述一位年輕人因為幫朋友代收快遞，被捲入一宗販毒案件，更在律師誘使認罪下被判27年監禁，甄子丹飾演的檢察官及後洞悉案情漏洞，傾力糾正這場誤判，更揭發出背後更深層的黑暗真相！

香港動作電影《誤判》由甄子丹執導及主演。（《誤判》電影劇照）

《誤判》先後於香港及內地上映後，不少評論及觀眾的討論焦點集中在甄子丹飾演「檢察官」與上演「武打」橋段之間的關係，歸納觀眾意見下評價兩極，一方面有部分觀眾相當受落，另一方面亦有部分觀眾笑言不論甄子丹參演任何題材的電影，總離不開加入武打動作元素，戲路相當受限。

評論及觀眾對《誤判》的討論焦點，均集中在甄子丹飾演「檢察官」與上演「武打」橋段之間的關係。（《誤判》電影劇照）

甄子丹作為國影武打巨星，理所當然以動作電影為主要場域集中開發，《誤判》亦開宗明義為動作片，在劇情上設定甄子丹飾演的檢察官霍子豪，在轉職前曾任警隊總督察，亦為角色背景鋪設適度合理性。有網民討論《誤判》期間，列舉三大港產動作巨星李連杰、洪金寶及成龍，在海量作品中亦極大程度上為動作電影，數十年來卻未被觀眾質疑戲路發展闊窄，為甄子丹擴闊戲路的嘗試抱不平。

網民認為李連杰大部分作品均為動作電影，但一直沒有被質疑戲路發展。（Getty Images）

網民認為洪金寶數十年來的作品均為動作電影，但一直沒有被質疑戲路發展。（Getty Images）

網民認為成龍數十年來的作品均為動作電影，但一直沒有被質疑戲路發展。（CFP）

網民認為李連杰、洪金寶及成龍等演員，數十年亦集中主演動作電影。（網站截圖）

網民認為李連杰、洪金寶及成龍等演員，數十年亦集中主演動作電影。（網站截圖）

同時，亦有觀眾開始盤點甄子丹武打元素最少的作品，例如出道作《情逢敵手》、張藝謀執導名作《英雄》（戲份較短）及《戀情告急》（客串）等。其中，談到甄子丹主演的賀歲喜劇《最強囍事》時，網民便笑言甄子丹演足全片亦只有化妝橋段時，上演有功夫味道的「無影手」，相信是甄子丹生涯中最少武打動作的主演作品。

網民再次談到甄子丹出道作品之一《情逢敵手》，電影以跳舞為主題。（《情逢敵手》電影截圖）

甄子丹的霹靂舞動作裡結合武打動作。（《情逢敵手》電影截圖）

甄子丹在《最強囍事》裡飾演一位化妝師，應該是武打成分最低的作品。（《最強囍事》電影劇照）

甄子丹在《最強囍事》裡飾演一位化妝師，應該是武打成分最低的作品。（《最強囍事》電影劇照）

亦有網民提及甄子丹《情逢敵手》與《最強囍事》兩部「冇打片」。（網站截圖）

亦有網民提及甄子丹《情逢敵手》與《最強囍事》兩部「冇打片」。（網站截圖）

當網民談到甄子丹無法加入動作武打的題材時，話風竟急轉直下變得「超地獄」，有網民笑言讓甄子丹拍攝《淪落人》或《把幸福拉近一點》等作品，便無法加入武打情節，但亦有網民表示或許會在角色的夢境與想像之中，從輪椅企起身耍功夫，依樣能夠發揮甄子丹的好身手！

網民笑言若甄子丹主演《淪落人》亦可能有方法加入武打橋段。（《淪落人》劇照）