久別重逢｜鄭伊健陳卓賢想互換咩優點？　許恩怡演激勵角色有壓力

電影《久別重逢》由鄭伊健、陳卓賢（Ian）、許恩怡（Natalie）主演，不少人看畢先大讚兩位男神有著莫名其妙的相似，亦有種延續的美。而在戲中負責激發兩位鬥心的女主角許恩怡，也備受力捧為影壇新寵，亦是戲中MVP。三位接受《香港01》訪問時，就分別說出自己跟角色性格相似與否，而一些看似優點的性格，反而令當事人帶來不少壓力。



鳴謝

鄭伊健

髮型：John Chung @ Barbieri Privata

化妝：Shuen Kong

陳卓賢

髮型：Him Ng @The Attic

化妝：Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre

許恩怡

髮型：Sev Tsang @ Hair Culture

化妝：Omix

陳卓賢（Ian）、許恩怡（Natalie）、鄭伊健講起戲中的話題，仍滿有一份滿足感和快樂。（陳順禎 攝）

遺憾都是成就自己的一部分

不少人都問過鄭伊健，要陳卓賢演自己的少年版，有何地方相似？伊健立即想到是性格，「我覺得他似我的前期，即很少說話很靜，我以前被記者話不說話，可否多說幾句，他現在就正正是這樣，不過都已改變了，說話多了，感覺上很靜。」陳卓賢都自言心態上的確不同了，現在沒以前般拘謹。

陳卓賢與許恩怡戲中的淡淡感情，最為掀動人心。（《久別重逢》劇照）

電影所講的是一份遺憾，慶幸是可以彌補的。鄭伊健自言沒太多遺憾，亦覺得就算是遺憾，都是成就今天自己的元素。陳卓賢都認同，但要講一件曾令他戚戚然的倒有一宗。「我會遺憾小時候沒有正正式式去學彈琴，其實是有學，但因為一次我跟媽媽一起去交學費，要求要自己袋著那些錢，媽媽不准，說我一定會失掉，我說不會，但最後又真的失掉了。結果被媽媽罵了一頓，於是我便鬧脾氣說不學了，然後真的沒再學。如果當時再學，現在一定會彈得更好，但若果當時繼續學，又可能會厭倦了，長大了未必有興趣自學，所以有些事你當天覺得好像損失了，但過後便慶幸得到另一些東西。」

許恩怡在片場的努力，成功拉近與陳卓賢的距離，這一點Ian都看到。（陳順禎 攝）

至於許恩怡Natalie，20歲人已迎來第一個遺憾︰「當年拍第一部電影時，要離開學校，我跟那些朋友由一年級認識到12年級，一直想像有一天我們一起畢業會很開心，但因為要離開學校去拍戲冇這機會，這是有些少的……」

真係每一幕都滿載青春。（《久別重逢》劇照）

對事情麻木更可怕

一直被傳媒盛讚保持初心不變的鄭伊健，問到如何將自己心態凍齡，他反指點會冇變？「人生的看法都未必一樣，即前遇到的事情，或者世界都在改變，看你用甚麼去適應現在的世界。你可能在事情上覺得有點悲觀，但你可轉化到最後，覺得其實沒甚麼大不了，其實是需要學習。有些較難過的關卡，過後便覺得其實很簡單。」

比起心態轉變，伊健更怕的是手上工作了無生趣。「例如一個工作，你可以尋求很多不同的方法去做，但很多人就是將它公式化，或做了這個就可以了。我一向都有個座右銘，就是將工作變為娛樂，那件事真的娛樂到自己，你才會開心 。正如今次接《久別重逢》，我想試一種類型，面對 這樣的挑戰，這樣的歲數，我們還有沒有一個化學作用呢？這件事好過我再接那些演江湖大哥角色。我就是很怕自己對所有東西變得麻木，那倒不如不要做。」

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樽頸定樽底

戲中鄭伊健中年時遇到創作瓶頸，苦無靈感，現實中當唱作人的Ian，就笑指自己慶幸未遇到樽頸，但就有樽底的「問題」？「如果真的講創作上，慶幸暫時都未經歷過所謂的瓶頸位，但我之前試過在瓶底，我會形容是那個心態，入行可能發生了一些事，跟現實有落差，那就會有一點點在瓶底的感覺。」

Ian都一直予人收收埋埋的形象，有人會覺得他不夠外向，但Ian正正覺得這不是一個問題。「因為這個世界上本來就有不同性格的人，我是一個內向的人，你沒理由說你應該外向一點，誰說外向就是那個標準，外向不一定是那個標準。為什麼內向好像慢慢了人一種感覺就是不夠好呢？大家應該要接受一件事和允許一件事，就是有很多不同的人，很多不同的性格，允許別人做別人，允許自己做自己，就是最舒服的相處。」

經常保持高度活力，陽光氣息的許恩怡，有時也為自己的角色感到壓力。（陳順禎 攝）

同樣的情況，Natalie因為予人一種跳跳紮，充滿活力的感覺，成功成為戲裡戲外的打氣團魂，但原來這個崗位，現實中也給予自己不少無形壓力。「我經常給自己壓力，好像有責任要將大家的能量捧起來，有時如果覺得自己不夠能量，都會逼自己。所以我覺得Ian這個位置很好，他不會覺得我應該是怎樣，應該帶些什麼來，我真的是純粹的我，不介意將這一面展示給大家，無論和誰或者在哪些場合都是在做自己，我覺得很厲害，希望有一天會學到。」

鄭伊健原來都想一嘗自彈自唱做唱作人的感覺。（陳順禎 攝）

陳卓賢最羨慕是鄭伊健的心態，入行多年仍保持初心。（陳順禎 攝）

男神優點互換

戲中Ian演伊健的少年版，如果有機會可以在對方身上取得一個優點，兩位男神又會點揀？鄭伊健︰「自彈自唱吧，我經常覺得要彈結他唱歌，那件事很不同，還有最好是懂得作曲，真的自己寫一首歌，然後自己彈再表達出來是不一樣，如果填埋詞就完美，這就是一個完全的作品。」

至於陳卓賢，最想擁有伊健的東西，相信亦是不少人想要的。「我最想可以得到的是他的心態，因為我短短入行幾年，心態已經有些轉變，亦會想這位前輩如何可以入行這段長時間，亦達成這麼厲害的成就時，心態依然不變，都是這樣純粹，如何做到從一而終的看法，我覺得這才更值得要一直提醒自己。」