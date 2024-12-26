破地獄｜率先睇加長版　Hello文西裝上路有隱喻周家怡遇不測小產

電影《破‧地獄》票房大收超過1億4000萬港元，而電影更會推出加長版為票房助燃，並有可能會在賀歲檔上映。至於加長版的內容，大家都議論紛紛，除了知道會補回飾演黃子華細佬的岑珈其戲份，但到底他那場戲又有甚麼關鍵作用？日前，YouTube頻道《浩然正戲》主持人翟浩然之前因為工作關係，在電影上畫前看過一個足本，他在節目中便透露當中有三個被刪走的劇情，大可能會在加長版出現。【點擊睇片】

電影正在進行加長版後期，並預計在賀歲檔上畫。（《破‧地獄》劇照）

《浩然正戲》主持人翟浩然之前因為工作關係，在電影上畫前看過一個足本，他在節目中便透露當中有三個被刪走的劇情。（影片截圖）

道生對爸爸放下怨恨

最多人知道的岑珈其，在戲中是飾演黃子華同父異母的細佬，而岑亦只是客串一日戲，那場戲更是在墳場發生，原來兩位是一同去拜爸爸。在原版情節，故事未有交代黃子華飾演的道生其背景，原來他非常憎恨自己爸爸，因為爸爸當年拋妻棄子另結新歡，繼而生埋這位同父異母的弟弟。道生因此對爸爸的事不聞不問，甚至離世後也沒有去拜祭。直至他當上禮儀師後，令他思想有所改變，並對過往的事情都加以釋懷，故出現這場聯絡上同父異母弟弟岑珈其，一同去拜祭爸爸的情節。

《破‧地獄》開鏡日，岑珈其都有出現，更透露自己飾演黃子華弟弟，笑言好似樣。（資料圖片）

道生視文哥如親父

另一場被刪剪的情節，是跟許冠文飾演的文哥有關。話說文哥在戲中曾經有句對白，笑說自己「發老姣」想著三件頭西裝，而道生就在他死後完成遺願，替他換上三件頭西裝。但大家又可有疑問，向來傳統觀念很重的文哥，穿要穿唐服、吃要吃合桃酥、喝要喝大紅袍，但為何中風後會講一句這樣的對白？而道生在送別文哥最後一程時，為何又是跟他喝威士忌，而不是大紅袍？

中風後的文哥，笑稱自己「發老姣」，要穿三件頭西裝。（《破‧地獄》劇照）

最後這套西裝，原來在道生心目中意義重大。（影片截圖）

原來這又關乎被剪走的墳場戲一幕。原來當道生跟弟弟拜祭爸爸時，鏡頭有拍下龕位上先人的照片，相中是一位穿上三件頭西裝的男士，而祭品中亦有威士忌，原來這是呼應道生在送別文哥的行徑，他早已當文哥為爸爸般看待，故最後替他換了西裝喝威士忌，既送別文哥，亦彌補自己當日沒有送別親父的遺憾。但因為剪掉墳場戲令伏線消失，故要文哥自己加上一句「發老姣」去貫穿最後為何穿三件頭西裝上路。

道生送文哥上路是喝威士忌，而不是生前最愛的大紅袍。（影片截圖）

美玉腹中小孩不保

最後，周家怡飾演的美玉，講到因為懷有身孕，跟道生有過一輪爭拗。而被刪走的一幕，就講到美玉一人在家，道生返到家中發現全屋冇開燈，然後發現美玉默默地坐在一角，隨後便向道生講自己不幸小產，二人相擁而哭，而之後更引發二人有去招渡BB的一幕。現在刪走是源於黃子華、許冠文都表示不想電影調子太灰，想有點光明感。故導演亦曾經表示過，即使推出加長版，亦不會改動故事的原結局，故這一場戲大有機會在加長版內都不會見到。

有說周家怡飾演的美玉，因為失去腹中塊肉，才會出席文哥的喪禮，而不會出現孕婦與白事相沖。（《破‧地獄》劇照）