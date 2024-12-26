射鵰英雄傳︱徐克首執導金庸作品　梁家輝解鎖生涯第三位絕世高手

改編自金庸武俠名著小說的電影《射鵰英雄傳：俠之大者》，由徐克執導，內地演員肖戰、莊達菲、胡軍、梁家輝等主演。日前電影推出首條預告片，並定檔於明年農曆年初一賀歲檔期上映，目前未知香港會否同步上映。《射鵰英雄傳：俠之大者》預告片中，劇情由郭靖（肖戰 飾）的成長開始，隨江南七怪練功外，亦與一燈大師、胡七公（胡軍 飾）一同練武，更疑似與西毒歐陽鋒（梁家輝 飾）戰鬥，成為2025年最備受期待的賀片之一！

徐克首次改編金庸武俠小說成為電影，拍攝《射鵰英雄傳：俠之大者》，將於2025年農曆年初一上映。（Getty Images）

肖戰於《射鵰英雄傳：俠之大者》裡飾演郭靖。（《射鵰英雄傳：俠之大者》電影劇照）

莊達菲於《射鵰英雄傳：俠之大者》裡飾演黃蓉。（《射鵰英雄傳：俠之大者》電影劇照）

《射鵰英雄傳：俠之大者》裡的拳掌內功感覺立體逼真！（《射鵰英雄傳：俠之大者》電影劇照）

胡軍於《射鵰英雄傳：俠之大者》裡飾演洪七公。（《射鵰英雄傳：俠之大者》電影劇照）

《射鵰英雄傳：俠之大者》亦有大漠風光的鏡頭。（《射鵰英雄傳：俠之大者》電影劇照）

武俠片名導徐克，首次將金庸武俠作品拍成電影，與其他執導的武俠片不同，《射鵰英雄傳：俠之大者》有不少征戰場面，不論蒙古鐵騎或宋軍陣營，均展示出金戈鐵馬的超宏大場面。同時，徐克亦以《龍門飛甲》的立體武俠風格拍攝，呈現武俠世界的拳掌內功或暗器等效果均非常逼真，讓全國上下觀眾極為期待！

《射鵰英雄傳：俠之大者》裡有不少戰爭場面。（《射鵰英雄傳：俠之大者》電影劇照）

《射鵰英雄傳：俠之大者》裡有不少戰爭場面。（《射鵰英雄傳：俠之大者》電影劇照）

《射鵰英雄傳：俠之大者》裡有不少戰爭場面。（《射鵰英雄傳：俠之大者》電影劇照）

曾經四次獲得香港電影金像獎「最佳男主角」獎的梁家輝，在《射鵰英雄傳：俠之大者》裡特別演出，飾演西毒歐陽鋒一角。梁家輝滿頭長髮的造型相當陰沉，讓觀眾甚為驚喜，同時是次演出亦是梁家輝繼《東成西就》、《東邪西毒》後再次飾演《射鵰英雄傳》的電影角色，更在電影生涯中解鎖原著中「天下五絕」的第三位角色，在南帝段皇爺及東邪黃藥師後，飾演西毒歐陽鋒！

梁家輝於《射鵰英雄傳：俠之大者》裡飾演西毒歐陽鋒。（《射鵰英雄傳：俠之大者》電影劇照）

梁家輝於《東邪西毒》裡飾演黃藥師。（《東邪西毒》電影劇照）