久別重逢｜許恩怡遺傳柏安妮女神顏值　溜冰冠軍現為公司創辦人

電影《久別重逢》由鄭伊健、陳卓賢、許恩怡（Natalie）及蔡思韵主演，其中許恩怡在戲中的活潑真性情表現，打動不少男觀眾，成為影壇新寵，新一代女神，更成功讓觀眾記得自己的名字，不再需要冠以「柏安妮女兒」之名。反之，令更多年輕觀眾因為許恩怡，繼而想看看其女神媽咪當年如何驚艷影壇。



20歲的許恩怡，穿起校服演中學生，絕對是本色演出。（《久別重逢》電影劇照）

戲中一直在伊健和陳卓賢身邊當打氣角色，成功融化二人。（《久別重逢》電影劇照）

柏安妮在80年代曾經走紅，她是中國、英國、馬來西亞混血兒，父親是一位英國醫生，家境不俗，而柏安妮亦曾獲牛津大學錄取，不過當時為了加入娛樂圈便放棄了學業，而嘗過娛圈生活後，柏安妮亦有重返校園，先在香港大學完成生物學系學士課程。

柏安妮獲黃百鳴賞識，第一套電影演出便是黃百鳴自監自編自演的《開心樂園》。（《開心樂園》影片截圖）

1985年開始拍戲，獲不少觀眾封為夢中情人，在《咖哩辣椒》及《風塵三俠》的演出令人留下深刻印象。（電影截圖）

柏安妮當時獲得新藝城的黃百鳴賞識，第一套電影演出便是他自監自編自演的《開心樂園》（1985），當年憑混血兒外表獲不少觀眾愛戴，亦獲不少導演起用，片約不絕。而最多人記得的一次演出，應該是1990年與張學友和周星馳主演的《咖哩辣椒》，當時更憑標青外表，在戲中獲稱為「世界波」。

當年《咖哩辣椒》嘅柏安妮，係顏值巔峰。（網上圖片）

不過在1993年拍畢《記得香蕉成熟時》便退出了娛樂圈，而戀情方面，她曾與鄭浩南合作過《開心樂園》後相戀，但因在婚姻上沒有共識面分手，後來重返校園後，跟一位在香港大學認識的男同學結婚，並誕下二女。息影後，柏安妮繼續進修，後來又在香港理工大學職業治療學系學士畢業、並到美國瓦爾登大學修讀臨床心理學獲碩士畢業，曾任職業治療師。

當年傳聞星爺追佢兩次都唔成功。（網上圖片）

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除了治療師的工作，原來她還是一家電子公司Playto的創辦人之一，主力開發電子遊戲，助小童改善專注力不足或過度活躍症（ADHD），早前更登上了無綫財經資訊台的節目《創科導航》分享創作成果。除了成就令人驚喜，有些人也專注在她的外表上，當年以美貌見稱的她，年紀始終是大了，無復當年勇。有網民翻找出與她年紀相約的溫碧霞與柏安妮的一張合照，竟有天壤之別。不過柏安妮忙於社會服務，未必有時間好好護理，一個人最重要心地善良，有這夥向善之心便已經最美了。