2024聖誕電影票房｜華語片十大穩佔五部　總成績較去年微升近7%

連及平安夜及兩日聖誕公眾假期，2024聖誕檔期電影表現有了第一輪走勢，根據香港票房有限公司綜合 2024 年聖誕檔期（12月24至26日）之票房收入，顯示港澳兩地電影消費市道較去年稍為上升，而十大票房中，華語片亦穩佔五部。

《誤判》登上榜首，在該三天之收入為$5,144,760（香港地區票房$4,842,900）。（《誤判》劇照）

《破‧地獄》上畫達7星期，仍有不少觀眾支持，假期仍列第二位。（《破‧地獄》劇照）

今年荷里活聖誕代表有獅子王，假期票房佔第三名。（《獅子王‧木法沙》劇照）

根據香港票房有限公司提供的數字，本年度聖誕檔期，港澳地區中西票房總收入為港幣$21,926,884（香港地區票房$20,929,333）,與去年同期的$20,526,223（香港地區票房$19,580,250）比較，微升6.82%（香港地區票房微升 6.89%），算有上升趨勢。不過跟2022 年的香港票房比較，當年為$32,848,164，則仍大跌36%，顯示香港戲院經營環境持續艱難。事實上在聖誕期間，嘉禾戲院位於南昌站的V Walk便於27/12停業。

陳卓賢首部主演電影，上畫數天票房已有400萬。（《久別重逢》劇照）

《爸爸》》一直靠口碑吸引觀眾，至今票房已收1,800萬港元。（《爸爸》劇照）

今年聖誕檔期上映的電影中，有5部香港電影打入十大之中，分別是《誤判》、《破.地獄》、《久別重逢》、《爸爸》及《焚城》，而《誤判》更是榜首，在該三天之收入為$5,144,760（香港地區票房$4,842,900），第二位是上畫達7星期的《破.地獄》，收$4,004,977（香港地區票房$3,759,728），第三位是迪士尼動畫電影《獅子王: 木法沙》，收$3,408,656（香港地區票房$3,257,722），而《久別重逢》、《爸爸》及《焚城》，就分別佔據第四、七及十位。