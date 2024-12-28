魷魚遊戲2︱李政宰逼死孔劉再次入局　001號竟由青龍影帝親身上陣

Netflix熱播韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game），由李政宰、李炳憲、魏化儁等主演，2021年播出首季時一度掀起全球熱潮，更讓李政宰成為艾美獎首位亞裔視帝！《魷魚遊戲》第二季日前於Netflix啟播，七集劇情一口氣播出，吸引不少劇迷爭相捱夜追看，今季除了原班人馬回歸，更有BIGBANG成員T.O.P崔勝鉉、任時完、姜河那、朴成焄等加盟演出，陣容比上季更為吸引！

以下內容含有《魷魚遊戲》第二季劇透成分，未煲劇的讀者慎入！

李政宰飾演的成奇勳再度入局！（《魷魚遊戲第2季》劇照）

成奇勳誓要瓦解遊戲幕後黑手。《魷魚遊戲第2季》劇照

今季繼續有李炳憲主演。（《魷魚遊戲第2季》劇照）

今季繼續有魏化儁主演。（《魷魚遊戲第2季》劇照）

今季亦有姜河那新加盟飾演玩家。（《魷魚遊戲第2季》劇照）

今季亦有任時完新加盟飾演玩家。（《魷魚遊戲第2季》劇照）

《魷魚遊戲》第二季劇情開篇，李政宰飾演的成奇勳延續上季結局，決心留在韓國瓦解遊戲背後的集團，更在首集便成功尋找到孔劉飾演的西裝男！成奇勳上季成為遊戲唯一贏家，獨得456億韓元（約港幣2億4000萬元），動用龐大的資源在三年間不斷尋找西裝男的下落，竟在地鐵站內找到四處邀請人玩「打畫片」的西裝男，雖然一度被西裝男反客為主找到成奇勳的秘密基地，但在一場手槍俄羅斯輪盤遊戲中，成奇勳視死如歸地贏出，逼使西裝男吞槍自殺，第一集便牽起高潮！

成奇勳首集便成功尋找到孔劉飾演的西裝男！（《魷魚遊戲：第2季》劇照）

成奇勳更在手槍俄羅斯輪盤裡逼使西裝男吞槍自殺。（《魷魚遊戲第2季》劇照）

成奇勳隨西裝男留下的線索尋找策劃遊戲的面具男（李炳憲 飾），卻再被對方洞悉計劃，成奇勳束手無策下挑戰再參加遊戲，但卻在遊戲中正面遇到面具男的真身黃仁昊！正如上季幕後老闆吳一男以001號玩家入局，黃仁昊為了阻止成奇勳帶同參加者破解所有遊戲，於是以真面目潛入遊戲，並重用001號身份！

001號玩家的真正身份將要揭曉！（《魷魚遊戲第2季》截圖）

李炳憲飾演面具男竟以001號玩家的身份入局！（《魷魚遊戲第2季》截圖）

黃仁昊作為2015年的遊戲優勝者，通曉參加者的慾望與貪念，成為局中最危險的玩家，同時亦推動參加者繼續完成遊戲。然而參加者之一，由T.O.P崔勝鉉飾演的230號玩家薩諾斯，一直情緒不穩地挑動玩家之間的矛盾，特別針對讓他負債的加密貨幣KOL李名器（任時完 飾），更在用饍期間大打出手。

T.O.P崔勝鉉飾演的230號玩家薩諾斯，一直情緒不穩地挑動玩家之間的矛盾，特別針對讓他負債的加密貨幣KOL李名器。（《魷魚遊戲2》劇照）

此時，黃仁昊突然出手教訓薩諾斯，聽到薩諾斯一句「回家看好你的死小孩」時，更突然火起、猶如《義勇群英》（G.I. Joe）的忍者白幽靈上身一樣，以一敵二出手狂毆薩諾斯與同伴，看到偶像T.O.P被痛毆至倒地求饒，相信不少BIGBANG的粉絲都相當心痛！

T.O.P用一句說話便惹怒李炳憲。（《魷魚遊戲第2季》截圖）

T.O.P用一句說話便惹怒李炳憲。（《魷魚遊戲第2季》截圖）

李炳憲一出手就痛毆T.O.P。（《魷魚遊戲第2季》截圖）

李炳憲一出手就痛毆T.O.P。（《魷魚遊戲第2季》截圖）

李炳憲一出手就痛毆T.O.P。（《魷魚遊戲第2季》截圖）

李炳憲最後打到T.O.P求饒。（《魷魚遊戲第2季》截圖）

李炳憲最後打到T.O.P求饒。（《魷魚遊戲第2季》截圖）

然而亦不得不佩服黃仁昊，除了作為前軍人一出手便展現驚人身手，亦將面具男的身份隱藏得相當徹底。青龍影帝李炳憲在《魷魚遊戲》首季飾演面具男，功能純粹為管理遊戲進度，除了槍傷弟弟黃俊昊外，並沒有甚麼發揮；到了第二季卻更具立體的個人性格與角色背景，讓劇集忠粉大感驚喜！

李炳憲突然G.I. JOE上身，好似白幽靈一樣痛毆T.O.P！（《義勇群英》電影劇照）