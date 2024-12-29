破。鏡。慾｜曺汝貞被困朴智炫露點色誘　宋承憲與後輩當面鬼混

並不是《破‧地獄》，而係由宋承憲夥拍《上流寄生族》青龍獎影后曺汝貞，以及在電視劇集《財閥家的小兒子》中，令人留下深刻印象的朴智炫，三人合演的新戲《破。鏡。慾》，是一部密室驚悚作品，而當中最大的話題，是向來仙氣十足的朴智炫，據講會有露點演出。



乘《破‧地獄》之勢，戲名改為《破。鏡。慾》有冇刺激作用。（《破。鏡。慾》海報）

故事講指揮家兼未婚夫「成鎮」（宋承憲 飾），領導的管弦樂隊中的大提琴手「秀妍」（曹汝貞 飾）有一天突然消失了，只留下了一段錄影。成鎮因失去秀妍而悲痛欲絕，但對代替未婚妻的大提琴手「美珠」（朴智賢 飾）卻互相吸引著對方。然後，在一個雨夜，成鎮和美珠被彼此的慾望沖昏了頭腦，在秀妍家做出了不可原諒的行為，更可怕是，原來秀妍一直被困在自己家中的浴室背後，更親眼目睹未婚夫與這位團中後輩的慾火場面。

曹汝貞憑《上流寄生族》贏得青龍影后。（《破。鏡。慾》劇照）

在電視劇集《財閥家的小兒子》中，朴智炫已令人留下深刻印象。（《破。鏡。慾》劇照）

自己慘變「觀眾」，看著未婚夫被搶。（《破。鏡。慾》劇照）

婚前曹汝貞被困在浴室鏡後，目擊自己未婚夫跟後輩鬼混。（《破。鏡。慾》劇照）

電影最引起話題是朴智炫在戲為中色誘宋承憲，會有大膽的露點演出，在韓國宣傳時，朴智炫也認為裸露戲碼是有必要的，而當她對導演提到這要求時，許多人也對此表示同意。對於因為自己的裸露戲份，引起話題，她表示並沒有太多壓力或負擔，更表示如果因此而提高話題，讓更多人留意這部作品，也是很好的事。