魷魚遊戲2評價︱劇迷等3年感失望批劇情冇新意 盤點8大唔合理情節

Netflix熱播韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）2021年播出首季時一度掀起全球熱潮，更令劇集成為全球最多人收看的劇集，為韓劇大破記錄。第二季相隔3年終於在日前強勢回歸，七集劇情一口氣播出，吸引不少劇迷爭相捱夜追看。不過卻有大批劇迷表示感到失望，更力數8大不合理劇情。



第二季已經於12月26日回歸。（Netflix）

*以下內容含有《魷魚遊戲》第二季劇透成分，請讀者自行斟酌閱讀*

成奇勳誓要瓦解遊戲幕後黑手。（《魷魚遊戲第2季》劇照）

《魷魚遊戲2》承接上季結尾，成功過關的456號成奇勳（李政宰飾）回到首爾後，獨得456億韓元（約港幣2億4000萬元）決心瓦解遊戲背後的集團，動用龐大的資源在三年間不斷尋找打畫片西裝男（孔劉飾），並重返遊戲尋找幕後黑手，試圖阻止這場考驗人性的血腥廝殺。

李炳憲在上一季的發揮空間甚少。（《魷魚遊戲第2季》劇照）

1. 作為信差的畫片西裝男一度反客為主，找到成奇勳的秘密基地，但竟然提出玩俄羅斯輪盤死亡遊戲，最後竟然在遊戲中輸掉，願賭服輸吞槍自殺。

（《魷魚遊戲第2季》劇照）

2. 成奇勳出精心部署復仇計劃兩年，竟然答應畫片西裝男玩俄羅斯輪盤死亡遊戲，幸好勝出才沒有死掉。

（《魷魚遊戲第2季》劇集畫面）

3. 成奇勳被捉後，黑社會跟班及僱傭兵均知道巨款擺放在酒店，竟然沒有偷錢，反而冒著生命危險去尋找成奇勳。有不少網民認為不合理，更搞笑指，「韓國人好有教養 唔係自己嘅嘢唔會拎」。

（《魷魚遊戲第2季》劇集畫面）

4. 在第一個死亡遊戲「一二三，木頭人」時，成奇勳不斷走來走去，叫所有玩家不要動時，雖然用手遮掩嘴巴，但動作極大，但有玩家因手震都遭射殺，主角光環太強而令劇迷感到不合理。

（《魷魚遊戲第2季》劇集畫面）

5. 成奇勳在假牙中藏有GPS，希望能裡應外合，讓「臥底警察」黃俊昊（魏嘏雋飾）知道遊戲基地的位置，卻被識穿計劃，GPS被組織棄掉。不過由前BIGBANG成員T.O.P飾演的DJ，竟然可以戴內含毒品的十字架頸鏈入內玩遊戲。

（《魷魚遊戲第2季》劇集畫面）

（《魷魚遊戲第2季》劇集畫面）

6. 同樣地，參賽者149號婆婆帶了髮簪入遊戲。不過根據劇情推測，GPS很大機會是組織怕地點曝光而棄掉，但毒品頸鏈和髮簪只會影響遊戲玩家，有可能組織認為會令遊戲更刺激，才沒有沒收。

（《魷魚遊戲第2季》劇集畫面）

（《魷魚遊戲第2季》劇集畫面）

7. 有大批劇迷追看第二季的原因是為了看遊戲關卡，但幾乎沒有遊戲可言，而XO投票卻用了極長篇幅，加上介紹玩家都耗了一集，但最後只是開槍就結束，鋪排有點過於冗長及無謂。

（《魷魚遊戲第2季》劇集畫面）

8. 成奇勳在「一二三，木頭人」遊戲後，表明自己曾經是贏家，勸大家保著性命，不要因為獎金而繼續玩遊戲，同時在遊戲期間叫玩家不要為報仇而殺人，但成奇勳最後卻不斷殺面具工作人員。