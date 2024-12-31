魷魚遊戲2︱盤點全劇五大隱世美女　神槍手竟為學霸身材超驚喜

Netflix熱播韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game），由李政宰、李炳憲、魏化儁等主演，2021年播出首季時一度掀起全球熱潮，更讓李政宰成為艾美獎首位亞裔視帝！《魷魚遊戲》第二季日前於Netflix啟播，今季除了原班人馬回歸，更有BIGBANG成員T.O.P崔勝鉉、任時完、姜河那、朴成焄等多位男神加盟演出，陣容比上季更為吸引！在一眾韓劇男神以外，當然不少得一班靚女加盟，有偶像歌手之餘亦有新一代性感女神，讓男觀眾亦能夠大飽眼福！

以下內容含有《魷魚遊戲2》劇透成分，未開始煲劇的讀者慎入！

李政宰飾演的成奇勳在《魷魚遊戲》第二季再度冧莊入局！（《魷魚遊戲第2季》劇照）

成奇勳今季誓要瓦解遊戲幕後黑手！（《魷魚遊戲第2季》劇照）

196號姜敏兒（宋智友）

在《魷魚遊戲》第二季首先登場的美女，自然是連T.O.P也忍不住出手瘋狂追求的196號玩家姜敏兒！由27歲韓國女演員宋智友飾演的姜敏兒，一出場嫌綠色運動套裝老土、旋即綁起上裇露出小蠻腰，讓觀眾非常深刻！可惜姜敏兒在第一局「木頭公仔唔準郁」遊戲中便出局成為槍下艷魂，令不少男觀眾大感可惜！

196號玩家姜敏兒，連T.O.P也忍不住出手追求！（《魷魚遊戲第2季》劇照）

196號玩家姜敏兒，一開始已吸引住觀眾的眼球！（《魷魚遊戲第2季》劇照）

在劇集中形象惹火撩人的姜敏兒，被觀眾網民迅速起底，赫然醒悟原來就是在《黑暗榮耀》裡飾演「小惠程」的宋智友！網民更在宋智友的社交媒體帳戶中翻出她的火辣泳照，驚喜發現原來宋智友在綠色運動裝下藏住豐滿上圍與逆天長腿的超模身材，令她因為《魷魚遊戲2》而再度爆紅！

196號玩家姜敏兒由宋智友飾演，真身是一位170公分的高䠷美女！（宋智友IG圖片）

宋智友私底下分享的泳照非常火辣，身材好有驚喜！（宋智友IG圖片）

宋智友私底下分享的泳照非常火辣，身材好有驚喜！（宋智友IG圖片）

宋智友私底下分享的泳照非常火辣，身材好有驚喜！（宋智友IG圖片）

宋智友私底下分享的泳照非常火辣，身材好有驚喜！（宋智友IG圖片）

宋智友私底下分享的泳照非常火辣，身材好有驚喜！（宋智友IG圖片）

宋智友五官精緻，是標準的韓國美人兒！（宋智友IG圖片）

宋智友五官精緻，是標準的韓國美人兒！（宋智友IG圖片）

222號金純熙（曹柔理）

在《魷魚遊戲》第二季裡戲份最多的女角色，必定為懷孕參賽的222號玩家金純熙。由曹柔理飾演的金純熙除了單身懷孕的設定惹人可憐，令大家頻頻擔心她會一屍兩命出局，更與男神任時完有感情線，角色令觀眾留下極深印象。

在《魷魚遊戲》第二季裡戲份最多的女角色，必定為懷孕參賽的222號玩家金純熙。（《魷魚遊戲第2季》劇照）

金純熙更與任時完飾演的玩家有感情線。（《魷魚遊戲第2季》劇照）

飾演純熙的曹柔理，曾經為偶像女團IZ*ONE的成員之一，當時已經時組合主唱歌手，女團解散後她則單飛發展。曹柔理近年開始參演網絡劇演出，在電視劇發展蓬勃的韓國算是新鮮人，能夠在《魷魚遊戲2》裡飾演戲份相當女主角的純熙，自然一炮打響她在影視領域的知名度，相信未來將會有更精彩的演出！

曹柔理本身為偶像女團的歌手，影視演出經驗不多。（曹柔理IG圖片）

曹柔理長相甜美。（曹柔理IG圖片）

曹柔理今年底曾到香港旅遊。（曹柔理IG圖片）

380號世美（元志安）

在《魷魚遊戲2》中段登場，以冷酷短髮形象示人的380號玩家世美，是第二位請T.O.P「食檸檬」的女玩家，亦因此吸引觀眾的注意！世美的短髮造型相當冷艷，讓人有拒人於千里之外的距離感，亦因為厭世樣而爆紅！但世美同時擁有甜美溫柔的一面，對個性懦弱的男玩家伸出友誼之手，反差相當大！

世美的短髮造型相當冷艷，因為厭世樣而爆紅！（《魷魚遊戲第2季》劇照）

世美的短髮造型相當冷艷，因為厭世樣而爆紅！（《魷魚遊戲第2季》劇照）

飾演世美的25歲女演員元志安，原來僅僅在娛樂圈出道三年，1999年出生的她身高170公分，真身的空靈氣質外貌與劇中形象反差更大，讓人相當驚喜！元志安出道至今一直留有一頭長髮，與她精緻而堅拔分明的五官非常合襯，今次為《魷魚遊戲2》剪短頭髮，清爽造型亦相當吸引，大大擴闊她的形象可塑性。

元志安真身與《魷魚遊戲2》造型反差極大，是一位空靈系氣質美女！（元志安IG圖片）

元志安真身與《魷魚遊戲2》造型反差極大，是一位空靈系氣質美女！（元志安IG圖片）

元志安真身與《魷魚遊戲2》造型反差極大，是一位空靈系氣質美女！（元志安IG圖片）

元志安身型非常高䠷！（元志安IG圖片）

元志安身型非常高䠷！（元志安IG圖片）

元志安身型非常高䠷！（元志安IG圖片）

095號英美（金施恩）

《魷魚遊戲2》裡除了高冷有型的世美，亦有個性柔弱的英美。英美身型嬌小、頭髮蓬亂，一開始被觀眾忽略，然而與趙賢珠（朴成熹 飾）建立姊妹友情的她，亦慢慢惹觀眾憐愛，及至在「旋轉木馬」遊戲中，英美亦令觀眾留下極度震撼的最後印象。由金施恩飾演的英美，原來被喻為「怪物新人」，去年於百想藝術大賞憑《下一個素熙》擊敗IU奪得「女子新人獎」前途無可限量。而金施恩真亦是一位衣著百變而甜美的女演員，值得觀眾未來更多加注意！

096號玩家英美，是個惹人憐昔的少女。（《魷魚遊戲第2季》截圖）

金施恩真人實在非常清秀！（金施恩IG圖片）

金施恩真人實在非常清秀！（金施恩IG圖片）

金施恩真人實在非常清秀！（金施恩IG圖片）

三角形槍手姜霞（朴圭瑛）

在一眾《魷魚遊戲》的玩家外，頭戴三角形面具的女槍手姜霞，槍法既神準又致命，當然成為最出彩的反派代表！姜霞在劇集中有不少背景故事，而轉身成為槍手後，複雜的感情與被虐打的情節，亦令觀眾看得掌心冒汗。飾演姜霞的朴圭瑛，真身是身高169公分的模特兒兼演員，因為參演過多部Netflix熱播韓劇而被稱為「Netflix的女兒」。

頭戴三角形面具的女槍手姜霞，槍法既神準又致命，成為最出彩的反派代表！（《魷魚遊戲第2季》劇照）

頭戴三角形面具的女槍手姜霞，槍法既神準又致命，成為最出彩的反派代表！（《魷魚遊戲第2季》劇照）

朴圭瑛在加入娛樂圈之前，原來是在南韓三大名校之一延世大學的學霸，修讀時尚與環境學，而且熱愛芭蕾舞的她擁有修長而緊緻的身材，加上與劇集形象反差甚大的甜美外貌，令觀眾非常驚喜！

朴圭瑛在加入娛樂圈之前，原來是在南韓三大名校之一延世大學的學霸！（朴圭瑛IG圖片）

朴圭瑛在加入娛樂圈之前，原來是在南韓三大名校之一延世大學的學霸！（朴圭瑛IG圖片）

朴圭瑛在加入娛樂圈之前，原來是在南韓三大名校之一延世大學的學霸！（朴圭瑛IG圖片）

朴圭瑛熱愛芭蕾舞，擁有修長而緊緻的身材！（朴圭瑛IG圖片）

朴圭瑛熱愛芭蕾舞，擁有修長而緊緻的身材！（朴圭瑛IG圖片）

朴圭瑛熱愛芭蕾舞，擁有修長而緊緻的身材！（朴圭瑛IG圖片）