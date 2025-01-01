原始巨星｜Robbie Williams自傳電影　「在這行我屈服做猩猩」

英國樂壇「壞孩子」Robbie Williams自傳電影《原始巨星》，由《大娛樂家》導演米高格基斯Michael Gracey執導，將於1月16日獻映。向來坦率的Robbie，於戲中以招牌的自嘲風格向觀眾毫無保留地分享自己好與壞的部分，他笑說︰「為了這部電影，我透露了太多不該說的事情。」

導演米高格基斯將Robbie化身一隻會表演的巨「猩」。（《原始巨星》劇照）

Robbie Williams在製作上都擔任執行監製。（《原始巨星》影片截圖）

導演米高格基斯再次發揮鬼才，在將Robbie Williams的人生故事構思成傳記電影時，認為他太獨特和鮮明，用傳統的方法是行不通的，因此以耳目一新的方式呈現這位流行天王的傳奇摘星之旅，將Robbie化身一隻會表演的巨「猩」。他表示：「《原始巨星》深入探索Robbie對年少成名的內心世界，他的過去很獨特，因此從他的視角展開這個故事是最恰當的選擇。

真人拍攝，再用電腦特技化身成猩猩。(《原始巨星》影片截圖）

故事會由兒時講起。(《原始巨星》影片截圖）

在戲中我們看到的不是Robbie，而是他如何看到自己：「一隻會表演的猩猩。」Robbie總是一次又一次地把自己比喻為猩猩。他會說類似『我在後面跳舞，像一隻猩猩』，或者『我完全失控了，但他們硬是把我拖上舞台表演，就像一隻猩猩』。我想如果在電影中把他變成一隻猩猩，這不是很有趣嗎？因為這就是他看待自己的方式。」

電影中更會重現多場經典演出。(《原始巨星》影片截圖）

Robbie Williams坦言︰「在這個行業中，你必須屈服成為一個機器人或一隻猩猩，而我選擇了猩猩。」(《原始巨星》影片截圖）

Robbie Williams坦言︰「當米高提議要把我變成一隻猩猩，我立刻覺得這是非常大膽的創作選擇。我喜歡他冒這個險，對我來說，完全合理，也令人非常興奮，感覺很與眾不同。在這個行業中，你必須屈服成為一個機器人或一隻猩猩。而我選擇了猩猩。」

導演米高格基斯表示：「《原始巨星》深入探索Robbie對年少成名的內心世界，他的過去很獨特，因此從他的視角展開這個故事是最恰當的選擇。」(《原始巨星》影片截圖）

為了讓這隻巨猩形神俱似Robbie Williams，首先Robbie本人要先進行掃描和動作捕捉，再演唱電影中的歌曲，讓製作團隊可以真實參考他的面部表情、舉止和表演動作。而青少年和成年時期的Robbie就由英國演員尊諾戴維斯Jonno Davies飾演。在各自表演並進行動作捕捉拍攝後，由屢獲殊榮的特效公司Wētā FX將所有元素融合在一起，創造出猩猩角色。

老成了的Robbie Williams依舊風趣鬼馬。（《原始巨星》影片截圖）

電影當然少不了導演米高格基斯擅長的大型歌舞場面，戲中神還原了Robbie多場重要表演，其中一場更於英國倫敦中心的Regent Street實景拍攝。這場長達4分鐘的歌舞場面，Robbie和Take That成員在Regent Street大街上高唱他的首本名曲ROCK DJ，他們不時穿梭於不同店舖及路上的行人及車輛之間載歌載舞，更不時變裝，換上多個Take That經典造型，帶給觀眾目不暇給的大匯演。導演說：「這部電影集合了所有大型歌舞片要素，吸收了《大娛樂家》的經驗，用更多編舞，更多盛大場面，把電影昇華到另一層次。封鎖整條Regent Street拍攝是一個很大膽的計劃，我們事前在半夜到街上排練，然後回到排舞室修改舞蹈。正式拍攝時，聚集了500人在Regent Street跳舞，這是我人生最美好的一刻。」