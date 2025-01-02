古惑仔｜文雋爆內地千方百計搵鄭伊健再演　「提出500萬拍一日」

文雋的YouTube頻道《講呢啲講嗰啲》，在最近一集的《說三道四》，便講由自己監製的電影系列《古惑仔》。事源因早前內地有部以《古惑仔》班底掛帥，集齊陳小春、謝天華、林曉峰及朱永棠的電影《熱血燃燒》上畫，票房只得約135萬人民幣，而且口碑極劣，被不少影迷留言罵︰「《古惑仔》不再受歡迎」、「已經唔掂」，而作為元祖版本的持份者文雋，聽到感到不快，決定要開咪講這套電影，並劃清界線。【點擊睇片】

不少老口闆都一直想鄀伊健首肯，再演陳浩南。（《古感仔》電影劇照）

作為元祖版本的持份者文雋，對於作品被破壞感到不快，決定要開咪講這套電影，並劃清界線。（影片截圖）

山寨版《古惑仔》

一切源於這部《熱血燃燒》，文雋對其來龍去脈相當清楚，早在2017年有位影評界朋友找文雋幫手，指自己投資了這部戲，希望文雋代勞找林姍姍洽談，邀請鄭伊健參與演出，而當年還未改名，叫做《孤戰》。奇怪是，當時文雋得知電影已集齊《古惑仔》其餘幾位成員，更早在2016年已經開拍，差不多埋尾。

《熱血燃燒》為已故的錢國偉遺作，2024年11月上畫，只得135萬票房。（《熱血燃燒》電影劇照）

電影以「古惑仔」演員掛帥，故事卻講緝毒警員。（《熱血燃燒》電影劇照）

用「超級丹」吸引伊健？

原來套戲的導演是錢國偉，他生前是伊健的好友，結婚時更有伊健做兄弟，相當友好。但原來伊健由Day One開始都冇答應會演出該片，但去到埋尾，獨欠鄭伊健就不能以「古惑仔」原班人馬牌頭宣傳，文雋再追問點解錢國偉開拍這電影，而金主又肯投資呢？得知原來當日錢國偉手執自己婚禮，有鄭伊健當兄弟的照片，成功說服老闆，深信他可以動搖到伊健，答應演出。但文雋都坦言這麼多年都公開講唔鍾意再演陳浩南這角色。

據文雋講，當日錢國偉手執自己婚禮，有鄭伊健當兄弟的照片，成功說服老闆，深信他可以動搖到伊健，答應演出。（影片截圖）

他們諗盡方法，提出過來開一日工給予500萬片酬，又說知道伊健喜歡打羽毛球，表示如果找中國羽毛球一哥「超級丹」林丹，來客串一幕跟他對戲，會否成事？最終當然都沒有令伊健動搖，到2020年，導演錢國偉更不幸因病離世，成了遺作。

文雋更公開當日的對話內容，表示想搭路找林姍姍洽談鄭伊健演出電影。（影片截圖）

對方竟想到找林丹做賣點，吸引鄭伊健到來拍攝。（影片截圖）

自《古惑仔》後，鄭伊健都冇再演陳浩南一角。（《古感仔》電影劇照）

勸小春嚴選劇本

文雋對於該片嗤之以鼻，並以「一部居心不良，打住《古惑仔》旗號去忽悠投資方的電影。」所謂「忽悠」是北方用語，意思如廣東話的「撚化」，並非真心想做好件事。而文雋更講到陳小春︰「小春都真係要揀選下（劇本），近年喺網上拍不少網大，咩『無間風雲』，包裝都係變相嘅古惑仔。」最後更表示該片，刺激了自己想落手，去創作一部正正宗宗的古惑仔電影，以正視聽，不過進度如何就為商業秘密。

想不到林丹會成為伊健接受工作的賣點？(視國中國)