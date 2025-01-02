魷魚遊戲2︱吳寧一神秘過去曝光　大膽推測兩代001係失散父子？

Netflix大熱韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）第二季終於在日前強勢回歸，有不少劇迷都爭相捱夜一口氣追看七集。雖然本季評價兩極，但無論劇情去向或角色都成為熱話。李秉憲飾演的遊戲負責人Front Man在上一季甚少露面，本季親身落場玩遊戲，更揭開了更多有關這個角色的背景。



第二季即將於12月26日回歸。（Netflix）

首季結局揭曉遊戲負責人就是刑警黃俊昊（魏嘏雋飾）失蹤的哥哥黃仁昊，於今季就化身為001玩家吳寧一，潛伏在主角成奇勳（李政宰飾）身邊，博取信任來了解成奇勳重返遊戲的真正原因，同時控制遊戲局勢及玩家的命運。001在跟成奇勳交談時，亦有交代來參加遊戲的原因。

李炳憲在上一季的發揮空間甚少。（《魷魚遊戲第2季》劇照）

從上一季已知，黃仁昊是2015年魷魚遊戲的勝出者，當然成奇勳及其他玩家並不知道他的真實身份。001提到自己是因為妻子患病，急需金錢才參加遊戲。深愛妻子黃仁昊原本是一名警察，但懷有身孕的妻子卻急性肝硬化，必須墮胎才能進行肝臟移植，但妻子不願意傷害胎兒，這導致病情惡化，為了救愛妻，黃仁昊不斷借錢，最後被指控收賄而失去工作。雖然001透露妻子還在醫院等他籌錢醫病，但其實妻子早已離世，而他也失去了奉獻所有青春的工作。當一無所有，又留下一大筆負債，推測001參加了魷魚遊戲，並輾轉成為了遊戲負責人。

001提到自己是因為妻子患病，急需金錢才參加遊戲。（劇集畫面）

001原本係警察，同時係刑警黃俊昊同母異父哥哥。（劇集畫面）

001懷有身孕的妻子卻急性肝硬化，必須墮胎才能進行肝臟移植，但妻子不願意傷害胎兒，這導致病情惡化，最後不敵病魔離世。（劇集畫面）

另外，黃俊昊與媽媽食飯的一幕，亦印證了001提到有關妻子及欠債的事，並透露原來001與黃俊昊並非親兄弟。001在遊戲中自我介紹為吳寧一，而上一季的001伯伯兼遊戲創辦人名為吳一男，在首集結局吳一男離世時，吳寧一陪伴在側，證明兩人關係緊密。吳一男曾經透露自細家境貧窮，成家立室後妻子因為貧窮而帶著兒子離開。加上，提到兒子不喝牛奶，碰巧001也不喝牛奶，大膽推測吳一男在遊戲過程中，發現失散兒子吳寧一參賽，並協助他勝出遊戲，相認後培養他成為接班人。