繁花︱終極結局曝光　寶總《花樣年華》首映重遇女主角再成遺憾？

王家衞首次監製兼執導的電視劇《繁花》，由胡歌、馬伊俐、唐嫣及辛芷蕾主演，劇情改編自茅盾文學獎得主金宇澄的同名長篇小說，並以八九十年代改革開放後發展迅速的上海商貿金融市場為背景。

王家衞首部劇集《繁花》，由胡歌飾演男主角寶總。（《繁花》劇集劇照）

《繁花》為王家衞首次監製兼執導的電視劇。（視覺中國）

《繁花》今年先後於內地及香港啟播，成為年度最熱播華語劇作之一，而劇集結尾寶總失意離場，與三位女主角失散、未有終成眷屬的結局，自然令人心揪。然而在《繁花》啟播一周年，王家衞製作長達18分鐘的短片《好久不見》，劇情中寶總與其中一位女主角重逢，似乎成為《繁花》的終極大結局。

寶總在《好久不見》裡重遇一位女主角，似乎成為《繁花》的終極大結局。（《繁花》微博圖片）

寶總在《好久不見》裡重遇一位女主角，似乎成為《繁花》的終極大結局。（《繁花》微博圖片）

寶總在《好久不見》裡重遇一位女主角，似乎成為《繁花》的終極大結局。（《繁花》微博圖片）

寶總在《好久不見》裡重遇一位女主角，似乎成為《繁花》的終極大結局。（《繁花》微博圖片）

《繁花》的劇集結局裡，寶總與汪小姐原本相約在1994年的跨年夜見面，然而卻因為錯失相約地點，未能在人海之中重逢。《好久不見》將時間推延至2000年，戲份與觀眾意料相同，集中在寶總與汪小姐這對金童玉女之間，《花樣年華》於上海舉行首映，寶總記得汪小姐在《阿飛正傳》裡最愛張曼玉，特意請朋友覓得簽名照片，更在首映上遇上汪小姐！寶總與汪小姐久別重逢，二人的眼神裡流露千言萬語，就成為口中一句：「好久不見。」

《好久不見》一轉眼便推延到2000年，《花樣年華》正於上映舉行首映。（《繁花》微博圖片）

寶總最終與汪小姐重逢。（《繁花》微博圖片）

寶總最終與汪小姐重逢。（《繁花》微博圖片）

寶總與汪小姐重逢，亦在踏入2000年的年關裡自拍合照一張。雖然寶總能夠與汪小姐重逢，但彼此間的情愫仍一貫含蓄，臨別時汪小姐一句：「再會。」寶總亦只回應：「會的。」讓二人的緣份再度落幕，似乎未能終成眷侶。

寶總與汪小姐似乎最終亦未能成為一對。（《繁花》微博圖片）