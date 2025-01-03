魷魚遊戲2︱哲秀登場全新關卡曝光　456曾於第一季劇透死亡遊戲？

Netflix大熱韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）第二季強勢回歸，儘管評價兩極，熱潮直捲全球，引發劇迷討論劇情。昨日（1月1日）韓國官方Netflix發布了最新片段，「哲秀」娃娃驚喜登場，並疑似透露了新一季的上映時間。



魷魚遊戲2︱最後一集暗藏彩蛋 「英熙男友」登場成最強殺人武器?

其實第二季最後一集暗藏彩蛋！（劇集畫面）

「英熙男友」登場！（劇集畫面）

從韓國Netflix官方IG短片中，可見「一二三，木頭人」英熙娃娃，突然男孩娃娃「哲秀」登場，並配搭「紅綠燈」特效，確定第三季加入與英熙執行殺人遊戲。另外，由於出現紅綠燈，相信下一季將會有「火車遊戲」，即時一群人搭著前面玩家的膊頭跟著紅綠燈的信號走固定路線。

「一二三，木頭人」英熙娃娃繼續在第三季現身。（IG圖片）

哲秀登場！（IG圖片）

第三季應該會玩紅綠燈？（IG圖片）

相信大家都好期待第三季出現那些新關卡，其實首季主角成奇勳似乎有劇透到部分遊戲。他曾在第三集表示：「打畫片、鬼抓人、占地遊戲、丟石頭、捉迷藏，炸豬排、紅綠燈，女生們會玩抓石子、跳橡皮筋、翻花繩，還有什麼？」當中打畫片、丟石頭、抓石子均出現了，而預告亦暗示下一季會玩紅綠燈。

其實首季主角成奇勳似乎有劇透到部分遊戲。（劇集畫面）

當中有不少遊戲都講中咗。（劇集畫面）

不過昨日有網民在小紅書發文，表示得知內幕，除了紅綠燈之外，第三集將會出現「團體跳大繩」。而英熙和哲秀娃娃將會揮動鋒利的鋼絲繩，沒能跳過的玩家就會被割死。至於紅燈就代表玩家要靜止，在綠燈下才可以移動。經過兩季，大家都知道英熙是偵測動作，有網民推測，故哲秀有可能是聲測聲音，禁止玩家互相溝通。

（IG圖片）

值得留意的是，最新片段的簡介寫著「6月27日請鎖定」，不少網民都猜測是第三季上架日期。不過據韓媒報道，韓國Netflix方面卻表示目前還沒有確定上架日期，不過根據導演黃東赫透露，第三季很大機會在今年暑假或秋季回歸。