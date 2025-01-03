「紫天椒」嘉兒莫蕊茲出櫃曬鑽戒疑訂婚　模特兒女友原來係星二代

現年27歲的嘉兒莫蕊茲（Chloe Moretz）憑在電影《勁揪俠》（Kick-Ass）中飾演「紫天椒」而為人熟悉，當年與碧咸大仔Brooklyn的戀情亦成為一時佳話。兩人分手後，嘉兒生活愈來愈低調，不但作品數量大減，還甚少出席公開活動。繼早前公開出櫃，透露與女友Kate Harrison已經拍拖4年，日前分享新照，似乎兩人已經訂婚。

嘉兒莫蕊茲與模特兒Kate Harrison低調拍拖4年。（IG圖片）

嘉兒莫蕊茲昨日（2日）在IG分享了多張生活照來總結充實的2024年，其中一張照片嘉兒與女友Kate Harrison站在海邊，兩人無名指上戴著同款鑽戒，並留言寫道：「最幸福的新年，非常感謝今年帶來的一切，遇見的人、走過的地方、我們的家人、健康與愛，祝大家在新的一年有個平和的開始。」不過對於訂婚消息，嘉兒莫蕊茲方面還未作出回應。

嘉兒莫蕊茲大方出櫃。（IG圖片）

兩人大曬鑽戒，疑似已訂婚。（IG圖片）

兩人近月亦有在社交平台分享甜蜜合照，獲得不少粉絲支持戀情。（IG圖片）

Kate Harrison是星二代模特兒，父親是美國演員Gregory Harrison，而母親是演員兼模特兒Randi Oakes。Kate曾為不少品牌擔任模特兒，更曾登上《Playboy》封面。兩人近月亦有在社交平台分享甜蜜合照，獲得不少粉絲支持戀情。