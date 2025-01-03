麻雀女王追男仔︱高海寧林襄陳靜齊集　五位女神駕臨陣容再加碼

由王晶及葉念琛爆笑領軍，蛇年賀歲片《麻雀女王追男仔》由高海寧、馬國明、陳家樂、陳靜、李尚正、許紹雄、林盛斌（BOB）、性感女神郭珮文、新一代魯芬張錦霞（霞姐）及文佐匡等攜手演出。電影將於1月28日（年廿九）上映！

《麻雀女王追男仔》由高海寧主演。（《麻雀女王追男仔》電影劇照）

《麻雀女王追男仔》由馬國明主演。（《麻雀女王追男仔》電影劇照）

《麻雀女王追男仔》由Dada陳靜主演。（《麻雀女王追男仔》電影劇照）

《麻雀女王追男仔》由陳家樂主演。（《麻雀女王追男仔》電影劇照）

《麻雀女王追男仔》由高海寧、馬國明、陳家樂、陳靜、李尚正、許紹雄、林盛斌（BOB）、性感女神郭珮文等主演。（《麻雀女王追男仔》電影海報）

繼日前宣布邀得鬼馬歌王尹光主唱電影主題曲《福星高照》引起話題後，電影公司今日發佈《麻雀女王追男仔》全新海報，一眾角色爆趣造型登場，搶先送上祝福「笑聲源源不絕，好運滾滾而來！」，搶閘跟觀眾朋友拜個早年！

《麻雀女王追男仔》由許紹雄主演。（《麻雀女王追男仔》電影劇照）

《麻雀女王追男仔》由林盛斌主演。（《麻雀女王追男仔》電影劇照）

《麻雀女王追男仔》由郭珮文主演。（《麻雀女王追男仔》電影劇照）

今回爆趣海報有更多陣容列陣！除了一眾「麻雀女王追男仔Family」主演成員以外，不少得賀歲片壓場中堅詹瑞文、泰臣、楊詩敏、麥玲玲、程可為，人氣急升的新生代陳湛文、凌文龍、肥腸、邱意濃，更見多位打爆網絡流量的演員林襄、孫慧雪及林家𤋮（Locker）等。

《麻雀女王追男仔》新劇照曝光更多主演陣容。（《麻雀女王追男仔》電影劇照）

在高海寧、林襄、陳靜、郭珮文與孫慧雪等女神級主演外，《麻雀女王追男仔》新劇照曝光更豐富的女神陣容，加碼到10位女神齊聚！新加盟的女神包括莊韻澄、「晶女郎」解斯童、趙詠瑤、方泳琳及邱意濃，一同駕臨參演電影，讓女神班底更為鼎盛養眼！

《麻雀女王追男仔》有Dada陳靜、林襄及孫慧雪等女神主演！（《麻雀女王追男仔》電影花絮照）

《麻雀女王追男仔》曝光更多主演女神陣容，包括莊韻澄、「晶女郎」解斯童、趙詠瑤、方泳琳及邱意濃！（《麻雀女王追男仔》電影花絮照）

今回海報更有幾位從未曝光陣容列陣，勢必令觀眾大呼驚喜，當中包括最girlfriend-able視后唐詩詠、男神方力申、金像獎最佳男配角袁富華、大王安德尊及網民熱讚的好戲之人尹詩沛，由此可見《麻雀女王追男仔》齊集最強演技及最具觀眾緣的星級陣容！粒粒人氣笑星，蓄勢待發於今個蛇年賀歲檔熱鬧登場，實行女王賀歲與民同樂，祝福觀眾年頭笑到年尾！