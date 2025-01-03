魷魚遊戲2︱膽小怯懦只係人設　驚人細節揭125號敏修係內鬼？

等了三年，Netflix大熱韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）第二季終於強勢回歸，有大批劇迷都夜一口氣追看七集。雖然本季評價兩極，但依然引起全球熱話。導演黃東赫在劇裡暗藏大量伏筆，除了001之外，竟發現驚人細節，暗示125號敏修可能是內鬼。



李炳憲在上一季的發揮空間甚少。（《魷魚遊戲第2季》劇照）

「125號敏修」膽小怯懦，在劇中被T.O.P飾演的「230號DJ Thanos」及「124號南奎」（盧載沅飾）欺負，不過元志安飾演的「380號世美」挺身幫助，才能挺過艱難時刻。可惜在新遊戲「旋轉木馬」，敏修竟然背叛世美，最後又在晚間突襲時，眼白白看著世美被殺死，令不少劇迷大感驚訝，更開始懷疑敏修是否內鬼。

有趣的是，如果在Google搜尋《魷魚遊戲2》的演員陣容，飾演「125號敏修」的演員David Lee下方竟然出現「VIP 3」的字眼。而首季已揭開，創辦魷魚遊戲是為了供一群驕奢淫逸的億萬富翁「VIP」觀賞真人血腥廝殺，而6位戴上金色動物面具的VIP亦有登場觀戰。換言之，「125號敏修」其實是其中一位VIP。

6位戴上金色動物面具的VIP在第一季登場。（劇集畫面）

飾演「125號敏修」的演員David Lee下方竟然出現「VIP 3」的字眼。（網頁截圖）

Netflix tudum網站的演員簡介。（Netflix tudum網站截圖）

IMDb的演員名單中，寫上David Lee在首集飾演VIP 3。（IMDb網頁截圖）

不過經過多番查證，發現在首集飾演VIP 3的David Lee與飾演125號敏修的David Lee只是同名同姓。而飾演VIP 3的David Lee其實是美國男演員，除了參演過《魷魚遊戲》第一季之外，亦有出演在2017年上映的電影《Gremlin》。