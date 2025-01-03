哈爾濱︱玄彬演殉國烈士刑場難忍淚水　雪地環境惡劣：底褲都入泥

韓國諜戰動作電影《哈爾濱》，由男神玄彬、朴正民、趙宇鎮、全汝彬、劉宰明及朴勳主演，劇情改編自歷史事件，講述韓國國民英雄安重根率領獨立軍，1909年前往哈爾濱暗殺韓國首位日本統監伊藤博文，行動成功後安重根在日軍追捕、最後殉國的故事。據指玄彬一度婉拒主演《哈爾濱》的安重根，認為角色歷史義與份量極重，雖然後來答允主演，但拍攝期間仍甚具壓力，直言希望安重根向他報夢、給予啟示。

韓國諜戰動作電影《哈爾濱》由男神玄彬主演。（VAST ENT.）

韓國男神玄彬在新作《哈爾濱》裡飾演國民英雄安重根。（《哈爾濱》電影劇照）

《哈爾濱》去年在韓國上映，電影亦將在亞洲各地陸續上映，玄彬曾透露電影為他入行以來「精神上最艱難的作品」，在身體負荷甚重以外，精神上亦極大考驗，猶其在拍攝結尾執行死刑的橋段時，他更難忍男兒淚，在拍攝現場爆喊！當時玄彬內地湧起對殉國烈士的敬意，情緒波動極大：「那種情感的餘韻持續了相當長的時間，時不時爆發，然後又漸漸平息，這樣反覆了整整一天！」

玄彬透露《哈爾濱》為他入行以來「精神上最艱難的作品」！（《哈爾濱》電影劇照）

同時，《哈爾濱》為了拍攝在雪地中與日軍戰鬥，到韓國光州實地取景，雖然光州並不經常下雪，但玄彬透露拍攝時降下數十年一遇的暴雪，現場四處泥濘。玄彬亦表示在場景以外，服裝亦為他入戲做入戲的準備：「穿上服裝、化好妝後，站在拍攝現場，這個逐步穿戴起來的過程對我的表演幫助很大！」然而惡劣的拍攝環境，向讓玄彬與一眾演員相當辛苦：「導演對我們演員很抱歉，連內褲裡面都進了泥巴，這樣拍攝了很長一段時間，大約一個多禮拜吧！」

《哈爾濱》到韓國光州實地取景，拍攝時降下數十年一遇的暴雪！（《哈爾濱》電影劇照）

《哈爾濱》的拍攝在玄彬兒子出生不久後開始，玄彬亦表示太太孫藝真應該相當孤單，一個人肩負照顧新生嬰兒的責任：「她自己一定也很辛苦，但還是表達了對我的支持，拍攝結束後，她對我說『辛苦了』，這些話對我幫助很大！」