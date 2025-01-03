射鵰英雄傳︱徐克版刪走一位男主角　網民爆將被「魔改」續集登場

改編自金庸武俠名著小說的電影《射鵰英雄傳：俠之大者》，由徐克執導，內地演員肖戰、莊達菲、胡軍、梁家輝等主演。日前電影推出首條預告片，並定檔於明年農曆年初一賀歲檔期上映，目前未知香港會否同步上映。《射鵰英雄傳：俠之大者》公布農曆年上映後，旋即成為今年最備受期待的賀歲片，然而有熟悉金庸小說的網民發展，一位男主角級重要人物疑似被刪減，讓影迷非常震驚！

肖戰於《射鵰英雄傳：俠之大者》裡飾演郭靖。（《射鵰英雄傳：俠之大者》電影劇照）

《射鵰英雄傳：俠之大者》一位男主角級重要人物疑似被刪減，讓影迷非常震驚！（《射鵰英雄傳：俠之大者》電影劇照）

改編自金庸武俠名著小說的電影《射鵰英雄傳：俠之大者》由徐克執導。（電影公司提供）

《射鵰英雄傳》原著小說中，結拜兄弟郭靖與楊康為書中主角，講述一正一邪的二人因為出身與際遇走上不一樣的道路。然而在《射鵰英雄傳：俠之大者》陣容與預告等資料中，並未顯示將有「第一男主角」級別的楊康登場，讓小說讀者非常疑惑。據指，《射鵰英雄傳：俠之大者》將改編小說第34至40回情節，究竟在沒有楊康的情況下，劇情將如何推進？

《射鵰英雄傳》原著小說中，結拜兄弟郭靖與楊康為書中主角，講述一正一邪的二人因為出身與際遇走上不一樣的道路。（《射鵰英雄傳：俠之大者》角色海報）

《射鵰英雄傳：俠之大者》沒有楊康登場，引起中港兩地網民分別討論，有內地網民爆料，表示徐克版《射鵰英雄傳》將分成三部曲拍攝：《射鵰英雄傳：俠之大者》為集中在郭靖身上的作品；據稱定名為「射鵰英雄傳：金國之遺」的續集，則集中在楊康的劇情線，更會由于適主演；至於據稱定名為第三部曲「射鵰英雄傳：為國為民」的結局篇，則會為原創故事。

《射鵰英雄傳》原著小說中，楊康為極度重要的角色！（《射鵰英雄傳》小說封面）

然而該名網民亦透露，楊康的角色設定將會被「魔改」，楊康不僅清楚知道自己的身世，更沒有如小說情節一樣認賊作父，反而與金國百姓一同對抗成吉思汗。據指，郭靖與楊康更會在電影第三部曲內，聯手對抗蒙古大汗，為楊康的魔化原設定徹底洗白，令參與討論的網民極度震驚！