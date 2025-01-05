魷魚遊戲2︱李炳憲宋慧喬曾為金童玉女　分手傳因男方特殊性癖？

Netflix熱播韓劇《魷魚遊戲第2季》，由李政宰、李炳憲及魏化儁等上季班底冧莊主演，去年底啟播後再次掀起全球狂熱！在劇集劇情以外，各參演演員的身價、前作與出身故事均成為觀眾討論焦點，其中飾演吳寧一的李炳憲的豐富情史被逐一挖開，除了在妻子李珉廷懷孕期間出軌，連婚前與宋慧喬的一段情亦被翻出，更揭開當年二人因為床事不合而分開！

李炳憲冧莊主演《魷魚遊戲2》，戲份比上季倍增。（《魷魚遊戲第2季》劇照）

2003年，李炳憲與宋慧喬合作劇集《All In 真愛賭注》飾演情侶，二人拍攝期間戲假情真擦出愛火，及後亦大方公開戀情，金童玉女的配搭成為韓國娛樂圈一時佳話，當年被粉絲稱為「韓國第一情侶」。據悉，李炳憲與宋慧喬發展迅速，一度談婚論嫁，李炳憲更送過戒指，向朋友提及過「想把她當作生命裡最後的女人」！

李炳憲與宋慧喬合作劇集時戲假情真，及後公開戀情。（《ALL IN真愛宣言》劇集劇照）

李炳憲與宋慧喬一度成為韓國娛樂圈的金童玉女。（《ALL IN真愛宣言》劇集劇照）

可惜，李炳憲與宋慧喬拍拖僅僅一年便分手，當中原因更眾說紛紜，有傳宋慧喬因為抵受不住李炳憲的特殊性癖好，形容李炳憲「性愛花招」多、口味亦太重，因此選擇終結戀情。

有傳宋慧喬因為抵受不住李炳憲的特殊性癖好而選擇分手。（《ALL IN真愛宣言》劇集劇照）

李炳憲即使在婚後亦曾傳出桃色醜聞，在2013年迎娶女演員李珉廷後，李炳憲在妻子懷孕期間與模特兒李智妍出軌，雖然僅維持三個月，但李智妍卻利用偷拍的不雅影片企圖勒索報復，亦公開李炳憲問女性「睇男人邊到會興奮」「第一次性經驗係幾時」等影片，令李炳憲形象一落千丈。李炳憲及後被太太李珉廷原諒，經過多年苦心經營才重新建立正面形象。