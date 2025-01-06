金球獎2025︱真田廣之再封視帝成日本第一人　淺野忠信興奮奪男配

荷里活年度影壇盛事「第82屆金球獎」今日（6日）於美國加州舉行，本屆焦點電視演技大獎「劇情類最佳男主角」，由日本著名演員真田廣之憑《幕府將軍》（Shogun）奪得，繼去年中舉行的艾美獎後再下城，二度榮封國際視帝！真田廣之在金球封帝，成頒獎禮史上第一位在電視劇情類別奪得視帝寶座的日本演員，亦是繼去年史蒂文連（Steven Yeun）憑《齮齕人生》（Beef）奪得最佳迷你劇集及電視電影男主角後，再有亞裔演員封帝。



日本著名演員真田廣之憑《幕府將軍》奪得金球獎電視「劇情類最佳男主角」！（直播截圖）

真田廣之於《幕府將軍》裡飾演吉井虎永將軍，原型人物為德川家康，角色性格陰沉不苟言笑，層次極為豐富。真田廣之獲獎後在台上發表感言時表示：「好多謝金球獎對我的肯定。」感謝一眾《幕府將軍》的台前幕後之餘，真田亦表示：「多謝所有在我生命中出現的所有人。」並寄語年輕演員，一定要做自己，相信自己及不要放棄。

《幕府將軍》由真田廣之主演。（Disney+）

在真田廣之以外，電視演技大獎「劇情類最佳男配角」亦由同劇男演員淺野忠信奪得！淺野忠信登上頒獎台上非常興奮，接受全場掌聲歡呼之餘，亦高舉獎項感謝觀眾及同業支持！淺野忠信於《幕府將軍》的角色陰險狡猾，發揮空間極高，更入圍艾美獎最佳男配角，雖然淺野忠信去年未能奪獎，但角色深得歐美劇迷歡迎。

淺野忠信奪得金球獎電視「劇情類最佳男配角」！（直播截圖）

淺野忠信登上頒獎台上一刻非常興奮，高舉獎項感謝觀眾及同業支持！（直播截圖）

《幕府將軍》推出後獲得大批劇迷激讚，更有外媒稱之為「日本版權力遊戲」。劇集故事改編自英國小說家James Clavell的暢銷代表作，時代背景設定在日本關原之戰前夕，講述日本近代可歌可泣的武士史詩。