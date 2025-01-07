太陽星辰｜Netflix香港排名連續四星期Top 5　豆瓣imdb齊奪高評分

由騰訊視頻、海棠果影業（香港）出品，陳偉霆、劉雅瑟、馮德倫、謝君豪、周勵淇主演，黃國强執導的跨時空緝兇罪案劇《太陽星辰》，自11月20日在Netflix、騰訊視頻及各地區多家串流媒體平台同步播放，各地都獲得熱烈反應，不僅多次登上Netflix榜三甲，更在海外不少評分網站，都獲得高分數。



劇集自播出以來，都掀起話題熱討。（《太陽星辰》海報）

陳偉霆在劇中的演出，獲不少正評。（《太陽星辰》劇照）

馮德倫跟凌文龍在劇中的鋪排，令追看度大增。（《太陽星辰》劇照）

劇集《太陽星辰》自播出以來，成績不俗，單計Netflix平台，於日榜中，最高曾排名香港地區TOP 2，並連續四周在Netflix香港地區排名Top 5。而在內地的豆瓣就獲7.4高分，是華語口碑劇集周榜單Top 5，亦是近兩年懸疑犯罪港劇在豆瓣得到最高分數。至於微博評分有8.3分，騰訊視頻則有9.3分。海外的如IMDB就獲7.9分，My DramaList亦有8.3分、成績彪炳。

於Netflix日榜中，最高曾排名香港地區TOP 2。（網頁截圖）

並連續四周在Netflix香港地區排名Top 5以上位置。（網頁截圖）

繼續環球熱播

劇集在多個地區都有上架，除了WeTV作全球上線，Netflix亦同步同時上線外，香港亦有在TVB myTVSUPER上播放，其他地區還包括︰新加坡StarHub、馬來西亞Astro、越南VieOn/TK-L、YouTube等OTT平臺同步上線，Viki跟播上線，香港翡翠台、馬來西亞8TV、台灣、日本、韓國、泰國等電視平台及CIS地區即將陸續播出。稍後在飛機上都有得睇，包括星宇航空將於2025年2月1日播出，國泰航空將於2025年3月1播出。

馮德倫為警方法醫，不時為警方提供關鍵證據。（《太陽星辰》劇照）