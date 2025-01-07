誤判丨張智霖肉搏調情戲導演嗌cut即抬頭　一地方硬晒拍檔咁回應

由甄子丹主演及執導的律政電影《誤判》正在上畫，張智霖在戲中扮演大反派，平日是一位善良熱心的律師助理，援助面臨官司的弱勢人士，其實是靠著法律漏洞協助犯罪集團脫罪，可說是壞到骨子裡！

張智霖喺《誤判》演大反派。（影片截圖）

白頭髮都係咁型佬。（抖音截圖）

陳欣妍低胸裝勁有睇頭。（抖音截圖）

原來搵學生情人。（抖音截圖）

一向是好好先生的張智霖，戲中要跟陳欣妍上演一幕調情戲，NG片段在抖音的官方網頁流出，見張智霖開拍前一臉認真聽導演甄子丹講解，埋位前又找來男幕後人員扮自己，親自向陳欣妍示範應該怎樣摸，非常有耐性。

拍攝前，張智霖先作指導。（抖音截圖）

陳欣妍得張智霖教導，即講「thank you」。（抖音截圖）

埋身肉搏，陳欣妍從後擁張智霖。（抖音截圖）

越錫越埋。（抖音截圖）

越錫越埋。（抖音截圖）

不過到正式「肉搏」，張智霖竟然表現得怕怕羞羞，片中見陳欣妍從後將雙手放在張智霖胸前順勢滑落，接着想錫埋去，見張智霖自然反應頭向後傾，而一直放在胸前的兩手有點僵硬，極不自然。之後陳欣妍直接躺在張智霖大髀，調轉由他主動吻向陳欣妍，當聽到導演一嗌cut，張智霖已秒速抽離角色，避開陳欣妍眼神兼抬起頭，強行鬆開陳欣妍的手。陳欣妍大讚張智霖是「super好好的前輩」，並說：「（張智霖）非常緊張呀，已經係僵咗嘞成個人！」片中最後鏡頭，見張智霖癱軟躺在梳化上，被配上臉紅紅的emoji，超級可愛！

甄子丹都有監場。（抖音截圖）

埋位前張智霖已經好似成個人僵咗咁。（抖音截圖）

Action！（抖音截圖）

陳欣妍面貼張智霖，張智霖雙手硬晒軚。（抖音截圖）

真係驚到唔敢郁。（抖音截圖）

開始有攬錫動作。（抖音截圖）

一嗌cut機，張智霖秒速抬起頭。（抖音截圖）

直頭係強行用力鬆開陳欣妍隻手。（抖音截圖）

仲逃避眼神。（抖音截圖）

53歲的張智霖是公認的超級型男，即使變白髮都是型，他與同齡的袁詠儀結婚23年，幾乎是緋聞絕緣體，即使當年與佘詩曼拍電視劇《十月初五的月光》與佘詩曼傳緋聞，當時仍是女友的袁靚靚亦有監場。對於張智霖今次拍調情戲的怕羞表現，引來網民熱議，有網民K 讚：「张智霖是好男人，對感情專一」，另有網民更打趣說：「怕被袁詠儀打[捂脸]」、「這不是害羞，而是怕太放肆了回家之後要買很多包哄老婆[捂脸]」。

怕羞到呢....。（抖音截圖）

陳欣研都話Chi Lam非常緊張！（抖音截圖）

成個人僵晒。（抖音截圖）

張智霖同袁詠儀結婚超過20年。（微博圖片）