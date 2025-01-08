魷魚遊戲2︱神槍手身世或成下季伏線　朴圭瑛親述姜霞、姜曉關係

Netflix熱播韓劇《魷魚遊戲第2季》（Squid Game season 2）去年底壓軸在全球啟播，劇集除了由李政宰、李炳憲及魏化儁等第一季班底冧莊主演外，亦加入T.O.P崔勝鉉、任時完、朴圭瑛、曹柔理及宋智友等新加盟陣容。在一眾男主演以外，《魷魚遊戲第2季》的女演員們同樣非常搶鏡，其中飾演反派角色「三角形神槍手」姜霞的朴圭瑛，更被觀眾認為與首季一位玩家有血緣關係，似乎為第三季鋪墊重大伏線！

《魷魚遊戲第2季》的新舊陣容均非常吸引觀眾！（《魷魚遊戲第2季》劇照）

頭戴三角形面具的女槍手姜霞，槍法既神準又致命，成為最出彩的反派代表！（《魷魚遊戲第2季》劇照）

頭戴三角形面具的女槍手姜霞，槍法既神準又致命，成為反派陣營最突出的角色！姜霞在劇集中脫北者的背景，努力尋找南逃後的失散女兒；轉身成為槍手後，複雜的感情與被虐打的情節，亦令觀眾感受到角色面對的矛盾。姜霞的名字、脫北者的身份與委託尋親的行動，被觀眾認為與首季的067號玩家姜曉非常神似，令大家猜測二人是否有血緣關係，並即將在第三季劇情中揭曉。

頭戴三角形面具的女槍手姜霞，槍法既神準又致命，成為反派陣營最突出的角色！（《魷魚遊戲第2季》劇照）

《魷魚遊戲》第一季067號玩家姜曉，脫北者的身份與尋親的行徑，讓觀眾認為與姜霞神似！（《魷魚遊戲》劇集劇照）

近日飾演姜霞的朴圭瑛接受韓媒訪問，正面回應姜曉與姜霞名稱的意涵：「導演有說到取名的部分，他認為姜曉是在黑暗中尋找希望和光明的人物。姜霞則是進入最黑暗深處的角色，因此這樣取名，要我這樣理解。」她亦提到，上季登場的姜曉因為在南韓生活長達七年，所以沒有北韓口音，演繹時直接採用首爾的韓語腔調。

朴圭瑛近日接受韓媒訪問，正面回應姜曉與姜霞名稱的意涵！（朴圭瑛IG圖片）

導演表示姜曉是在黑暗中尋找希望和光明的人物。（《魷魚遊戲》劇集劇照）

朴圭瑛表示導演形容姜霞是進入最黑暗深處的角色。（《魷魚遊戲第2季》劇照）

在《魷魚遊戲》裡飾演姜曉的鄭好娟，與朴圭瑛同屬經理人公司「Saram娛樂」，被問到二人有否交流演出心得時，朴圭瑛表示：「她說『認真有趣地演不就好了嗎？』我們兩個本來個性都很灑脫。其實劇本是禁止外洩的，所以也沒辦法跟好娟說『我演這樣角色，要怎麼演』這類的話。」

朴圭瑛與鄭好娟同屬經理人公司「Saram娛樂」。（朴圭瑛IG圖片）

朴圭瑛與鄭好娟同屬經理人公司「Saram娛樂」。（鄭好娟IG圖片）

朴圭瑛在加入娛樂圈之前，原來是在南韓三大名校之一延世大學的學霸，修讀時尚與環境學，而且真身是身高169公分的模特兒兼演員，熱愛芭蕾舞的她擁有修長而緊緻的身材。圭瑛近年因為參演多部Netflix熱播韓劇，因此被觀眾被稱為「Netflix的女兒」。

朴圭瑛熱愛芭蕾舞，擁有修長而緊緻的身材！（朴圭瑛IG圖片）