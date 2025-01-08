魷魚遊戲2︱被爆仿80年代血肉歷史創作　為辦奧運活捉市民大清洗

由李政宰、李秉憲等主演的Netflix大熱韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game），第二季相隔3年終於回歸，雖然口碑不似預期，但劇集再刷新Netflix紀錄，成為首部全球93個地區登上第一位的劇集。《魷魚遊戲》的關卡玩法、佈置，甚至服裝安排，都引起觀眾好奇。近日有網民發現一宗發生在80年代，轟動整個南韓的社會事件，背景及運作都跟《魷魚遊戲》有著相似之處，令人不禁猜測是否劇集的靈感來源。



《魷魚遊戲》第二季再刷新Netflix紀錄，成為首部全球93個地區登上第一位的劇集。（Netflix）

有外國網民在IG分享了一段影片，指《魷魚遊戲》有可能是根據發生於1975年至1987年間的「釜山兄弟之家福利院事件」作改編，當中有不少細節都跟劇情很相似，而在網民分享的片段中，看到荒廢了的兄弟之家原址，無論裝修、格局、顏色及佈置，都跟《魷魚遊戲》極為相似。

有外國網民在IG分享了一段影片，指《魷魚遊戲》是根據發生在1986年發生的事件。（IG/@mydemona）

有關「釜山兄弟之家福利院」的照片在網絡上瘋傳。（threads）

「釜山兄弟之家福利院」前身為「兄弟孤兒院」，創立於1960年，獲得釜山市兒童福利設施許可，是韓國當時規模最大的流浪兒童收容所，直至1971年幼童保護所原用途改為流浪者保護所。韓國政府為提升國際形象，於1973年提出申辦1988年漢城奧運會，時任韓國總統朴正熙在1975年提倡打造乾淨的城市，為奧運會申辦樹立良好國際形象。當時所有看起來像流浪漢、流浪兒童的人都會被捉走，引發混亂的「人類清洗活動」。

被關進「釜山兄弟之家福利院」的人都是流浪漢，獲或者流浪兒童。（劇集畫面）

編號制服和牌照作記錄，都有出現在劇中。（劇集畫面）

有指被捉走的人頭髮會遭剃光，一律換上藍色運動制服，在編號後拍照。福利院共有60多棟建築物，關了近4萬人，而待遇亦令人髮指，不僅強迫兒童工作、成年人勞動蓋樓，每天重複著被毒打、強姦以及強制勞動，猶如人間地獄。如果不幸被虐待致死，屍體就會以300至500萬韓元（約2.7萬港元）被賣到附近的醫院，提供人體解剖實驗。

顏色都好相似！（劇集畫面）

格局都好似！（劇集畫面）

《魷魚遊戲》有多個細節與「釜山兄弟之家福利院」事件極為相似，玩家被關在荒蕪的島上，被編號後拍照作記錄、穿上統一運動服，甚至人體器官販賣，都跟福利院非常相似。魷魚福利院前身為孤兒院，相信因而裝潢用色特別選用粉紅色、粉綠色、黃色等較為繽紛的顏色，與劇中的佈置用色近乎一樣。有不少網民都認為劇集是以福利院事件為藍本，加上被關進福利院的有部分是小孩，因而啟發到導演黃東赫創作了以童年遊戲作靈感。