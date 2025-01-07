作死不離三兄弟︱阿米爾汗神隱數年原來退出影壇　「我受夠拍戲」

印度國寶級男演員阿米爾汗（Aamir Khan），曾主演超賣座作品《作死不離三兄弟》（3 idiots）、《來自星星的PK》（PK）及《打死不離三父女》（DANGAL）等全球狂熱作品，是知名度最高的印度演員之一，更曾獲選為《時代雜誌》全球百大最具影響力人物！然而阿米爾汗近日接受外媒訪問時，驚人自爆原來早在一段時間前低調退出影壇，只是外界一直未有發現！

國寶級男演員阿米爾汗是知名度最高的印度演員之一。（鄭子峰攝）

據外媒報道，阿米爾汗受訪時透露疫情期間已選擇推辭所有工作，與演藝界保持距離：「當時我只想與家人在一起。我只是受夠了拍戲、電影圈，亦不想參與做監製或導演。」阿米爾汗決定淡出時，並未對外公布，因此未有傳媒對阿米爾汗的決定作報道。

阿米爾汗憑《作死不離三兄弟》紅出印度，改變外地觀眾對印度電影的固有印象。（網上圖片）

現年59歲的阿米爾汗，自七十年代初開始活躍印度影壇，曾兩度結婚的阿米爾汗，與女星前妻Reena Dutta育有一對兒女，2002年離婚後再於2005年與助導Kiran Rao再婚，二人請代母產下一個兒子。阿米爾汗曾表示，拍電影的工作讓他錯過長子長女的童年，雖然疫情期間停拍《打死不離喇星夢》（Laal Singh Chaddha）令他毅然離開電影圈，並與女兒在關注心理健康的非牟利機構工作，但家人之間長時間相處溝通亦造成摩擦，連女兒亦建議他重返電影圈。阿米爾汗近日開始亦為前妻宣傳與Netflix合拍的新作《迷途新娘》（Laapataa Ladies），因此再度曝光露面。

阿米爾汗曾來港宣傳《打死不離歌星夢》。（陳順禎攝）

阿米爾汗曾來港宣傳《打死不離歌星夢》。（陳順禎攝）