花樣年華︱導演特別版賀歲上映　梁朝偉張曼玉刪剪床戲或將曝光？

王家衛執導作品《花樣年華》，由梁朝偉、張曼玉、潘迪華及雷震主演，電影受劉以鬯小說《對倒》啟發，講述周慕雲、蘇麗珍與他們的伴侶成為鄰居，然而二人的伴侶卻燃起愛火出軌，二人志趣相投、同病相憐，彼此間亦暗生情愫的故事。《花樣年華》於2000年上映，當年入圍金像獎十一項大獎並由梁朝偉、張曼玉同時榮封影帝影后；亦讓梁朝偉於舉世矚目的康城影展上榮封國際影帝！

王家衛執導作品《花樣年華》，由梁朝偉、張曼玉、潘迪華及雷震主演。（《花樣年華》劇照）

《花樣年華》讓梁朝偉於舉世矚目的康城影展上榮封國際影帝！（視覺中國）

《花樣年華》讓梁朝偉於舉世矚目的康城影展上榮封國際影帝！（視覺中國）

《花樣年華》為王家衛的重要執導作品。（視覺中國）

今年適逢《花樣年華》上映25周年，隨王家衛監製執導劇集《繁花》於去年12月31日推出短片《好久不見》，讓男女主角寶總與汪小姐在《花樣年華》首映上重逢後，王家衛亦將於今年2月推出《花樣年華》導演特別版！內地微博及各平台上近日開通獲官方認證的「電影花樣年華導演特別版」帳戶，據指特別版本將會在2月新春賀歲檔期間上映，並在堪稱完美的原版上加入從未曝光的9分9秒片段，讓一眾王家衛、梁朝偉及張曼玉的影迷震驚！

《花樣年華》導演特別版將加入從未曝光的9分9秒片段。（《花樣年華》電影劇照）

據指「電影花樣年華導演特別版」將會在2月新春賀歲檔期間上映。(《花樣年華》劇照)

25年來，《花樣年華》屢傳有不少被刪減的片段及完整幕後花絮，但一直未有確實消息。2021年，一段《花樣年華》從未播出的92秒片段，在香港拍賣並以428萬元成交，超過底價兩倍，實證電影歷久不衰的吸引力以及對文化的深遠影響。

《花樣年華》多年來屢傳有不少被刪減的片段及完整幕後花絮。（《花樣年華》劇照）

據悉《花樣年華》有多個刪剪片段，其中梁朝偉與張曼玉上演的床戲片段遭刪剪，但曾於劇照中曝光，或成為最備受期待、同時不影響劇情結局的片段。此外亦有影迷網民估計，電影未曝光片段或繼承《繁花》的重逢情節，安排周慕雲與蘇麗珍在「庸生」出生後重遇；甚至有人認為飾演陳先生與周太太，在電影裡從未正面亮相的張耀揚與孫佳君，或許能夠在特別版裡首度正面登場！

《花樣年華》梁朝偉與張曼玉上演的床戲片段遭刪剪，但曾於劇照中曝光。（《花樣年華》劇照/花絮照）

《花樣年華》梁朝偉與張曼玉上演的床戲片段遭刪剪，但曾於劇照中曝光。（《花樣年華》劇照/花絮照）

《花樣年華》梁朝偉與張曼玉上演的床戲片段遭刪剪，但曾於劇照中曝光。（《花樣年華》劇照/花絮照）

《花樣年華》梁朝偉與張曼玉上演的床戲片段遭刪剪，但曾於劇照中曝光。（《花樣年華》劇照/花絮照）

影迷網民估計，導演特別版或安排周慕雲與蘇麗珍在「庸生」出生後重遇。

影迷網民亦估計飾演陳先生與周太太，在電影裡從未正面亮相的張耀揚與孫佳君，或許能夠在特別版裡首度正面登場！（《花樣年華》劇照/花絮照）