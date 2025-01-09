魷魚遊戲2︱劇組犯低級錯誤有前科？　盤點第一季6大驚人穿崩位

由李政宰、李秉憲等主演的Netflix大熱韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）第二季相隔3年終於回歸，掀起全球追劇熱潮。日前《魷魚遊戲》被發現犯下低級錯誤，在最後一集竟然出現穿崩位，惹來劇迷不滿，不過其實在第一季已經出現過不少bug位。



魷魚遊戲2︱第7集犯低級錯誤驚現穿崩位 網民不滿︰咁都睇唔到？

第二季相隔三年終於回歸。（Netflix）

播至約22分20秒左右，當朴成焄飾演的趙賢珠開槍時，畫面右上角竟然有攝影師入鏡。（《魷魚遊戲》影片截圖）

《魷魚遊戲》第一季於2021年首次播出後，憑兒童遊戲血腥死亡遊戲創下極大反差而獲劇迷大讚有新鮮感，加上在遊戲過程中揭露人性為求自保的黑暗面，一致獲得好評，不過原來劇中有不少穿崩鏡頭都被眼利的劇迷發現。

雖然第二季口碑兩極，仍無礙劇集再刷新Netflix紀錄，成為首部全球93個地區登上第一位的劇集。（劇照）

1. 卡片上的電話號碼

在第一集，畫片西裝男（孔劉飾）在地鐵站現身，向成奇勳（李政宰飾）遞上卡片，邀請他參加魷魚遊戲。卡片正面印有三角形、正方形和圓形的圖案，而背面則印上8位數字的電碼。不過原來該電話號碼竟然是由一名普通的韓國市民所持有，他曾表示劇集播出後，不斷收到來歷不明的電話，嚴重影響日常生活。

第一集畫片西裝男向成奇勳（李政宰飾）遞上卡片，邀請他參加魷魚遊戲。（劇集畫面）

電話號碼竟然是由一名普通的韓國市民所持有。（劇集畫面）

2. 李政宰食空氣？

在第3集，456號成奇勳（李政宰飾）與其他玩家圍著吃便當時，有一幕拍到他假裝食飯「吃空氣」。有網民估計，他應該是因為要講對白，所以避免口中有食物而假裝吃飯，但攝影師竟然沒有發現，更將他匙羹沒有食物放進口拍下，並剪接進最終版本。

匙羹沒有食物。（劇集畫面）

食空氣？（劇集畫面）

3. 獎金鈔票印著同一號碼

參賽者玩完熱身死亡遊戲「一二三，木頭人」後，工作人員向玩家們展示巨型透明豬仔錢罌及累積獎金。有眼利的網民發現，豬仔錢罌內的鈔票，竟然印著同一個號碼「DL 0338550 E」。

豬仔錢罌內的鈔票，竟然印著同一個號碼「DL 0338550 E」。（劇集畫面）

豬仔錢罌內的鈔票，竟然印著同一個號碼「DL 0338550 E」。（劇集畫面）

4. 雨傘形狀不相同

第3集中，參賽者玩椪糖遊戲時，需要在圓形、三角形、星星及雨傘之中，挑選其中一個圖案。有網民發現，在操場牆上雨傘的圖案，與椪糖上的雨傘圖案不一致。走進操場時，雨傘的下方呈波浪型，但後來牆上的雨傘又變了一條橫線。

波浪。（劇集畫面）

椪糖遊戲。（劇集畫面）

變回直線。（劇集畫面）

5. 有參賽者死兩次？

玩家在第四集中於宿舍內進行大混戰自傷殘殺，有大批玩家被殺。其後當工作人員宣布被淘汰的玩家名單時，198號玩家竟然被點名兩次。

（劇集畫面）

（劇集畫面）

6. 有玩家123歲？

第7集中，玩「玻璃橋」遊戲期間，一名玩家曾經於玻璃工廠工作，故能靠光線辨別玻璃的分別。而遊戲負責人在熒幕上開啟玩家的資料，怎料生年份竟然是1897年，即已經123歲。估計玩家出生年份應該是1987年，製作組手誤打錯年份。