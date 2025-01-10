魷魚遊戲2︱T.O.P演技受爭議　任時完：佢拍到肋骨受傷都堅持完成

Netflix熱播韓劇《魷魚遊戲第2季》（Squid Game season 2）去年底壓軸在全球啟播，劇集除了由李政宰、李炳憲及魏化儁等第一季班底冧莊主演外，亦加入T.O.P崔勝鉉、任時完、朴圭瑛、曹柔理及宋智友等新加盟陣容。韓國偶像天團BIGBANG成員T.O.P在劇集中飾演Thanos薩諾斯，一出場已相當高調搶鏡，紫色頭髮造型、全程吸毒與Chok爆演繹方法，亦立即在觀眾心目中留下負面印象，紛紛認為讓T.O.P參演是第二季一大敗筆！

《魷魚遊戲第2季》啟播後至今仍為大熱門！（《魷魚遊戲第2季》劇照）

T.O.P的浮誇演繹成為觀眾攻擊的重點之一。（《魷魚遊戲2》劇集截圖）

T.O.P崔勝鉉在《魷魚遊戲第2季》的演出雖然飽受攻擊，甚至連導演亦透露曾有意請他退出劇組，然而同劇另一位演員任時完，近日卻公開為T.O.P護航，力證拍檔是一位用心而認真的好演員！第2季劇情中，飾演李名器的任時完，與T.O.P的對手戲份最多，最後甚至在洗手間混戰中用鐵叉將對方殺死，然而原來二人在多年前曾經一同在動作學校上課，努力進深演技才能。

任時完近日卻公開為T.O.P護航，力證拍檔是一位用心而認真的好演員！（劉智源 攝）

任時完與T.O.P在劇中有不少對手戲份。（《魷魚遊戲第2季》劇照）

任時完近日透露，曾與T.O.P拍攝一幕跳躍打鬥場景，崔勝鉉在過程中肋骨意外受傷，但仍然咬緊牙關完成拍攝，任時完大讚：「我也受過那種痛，知道會連呼吸都困難，但他仍然堅持拍攝，展現出明星的敬業精神，讓我非感嘆他的與眾不同。」至於T.O.P被受爭議的演繹方法，任時完則認為：「演技是主觀的評價，可以理解大家喜好分明，會存在不同說法，不過像我個人就覺得，若是我演薩諾斯這個角色，可能不能跟他一樣好。」