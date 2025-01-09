虎毒不︱談善言喪夫式育兒撼動全院　今年衝影后硬撼衛詩雅鍾雪瑩

香港家庭倫理劇情電影《虎毒不》，為《淪落人》導演陳小娟第二部執導作品，由談善言、盧鎮業、區嘉雯、太保、馮素波等主演，劇情講述新手媽媽淑貞（談善言 飾）面對初生女兒晴晴整天無端哭鬧不停，先後犧牲睡眠時間與工作事業，全身投入照顧女兒，無奈丈夫無心分擔育兒責任、婆媳亦為育兒方針展開衝突，一心努力成為好媽媽的淑貞，最後漸漸失去自我的悲劇。

談善言首度獨挑大樑，主演《虎毒不》飾演女主角新手媽媽淑貞。。（莫匡堯 攝）

香港家庭倫理劇情電影《虎毒不》，為《淪落人》導演陳小娟第二部執導作品，由談善言、盧鎮業、區嘉雯、太保、馮素波等主演。（《虎毒不》電影劇照）

《虎毒不》為談善言首部擔正作品，戲份集中於女主角淑貞的心路歷程與困境，發揮空間甚大。去年底，談善言與導演亦攜同《虎毒不》赴日本參展東京電影節，作品亦入圍影展「女性賦權」單元，為首部入圍該單元之香港電影。談善言自2016年憑《點五步》跨入大銀幕，當年提名香港電影金像獎「最佳新演員」，並逐漸廣為觀眾認識，出道近10年沉浸磨練演技，讓阿談一舉於《虎毒不》獨挑大樑，展現生涯最燦爛而深刻的演出。

談善言與導演亦攜同《虎毒不》赴日本參展東京電影節。（資料圖片）

談善言與導演亦攜同《虎毒不》赴日本參展東京電影節。（資料圖片）

日前於《虎毒不》媒體優先場中，導演陳小娟透露向來身材高䠷修長的談善言，為符合孕母體型而刻意增重，劇情重要情節關口中，觀眾亦能震撼而深切目擊阿談為作品的付出及犧牲。阿談為《虎毒不》獨挑大樑，劇情橋段不乏獨腳戲份，在鏡頭前自然流露初為人母的困頓與脆弱、自我與夢想碎片式剝落、力排眾議在諸般壓力下孤獨養育晴晴，呈現導演分享期間提到母親面對「喪夫式育兒」的困境，撼動全院每一位觀眾。

《虎毒不》媒體優先場中，導演陳小娟透露向來身材高䠷修長的談善言，為符合孕母體型而刻意增重。（莫匡堯 攝）

談善言為《虎毒不》獨挑大樑，劇情橋段不乏獨腳戲份。（《虎毒不》電影劇照）

談善言於鏡頭前自然流露初為人母的困頓與脆弱。（《虎毒不》電影劇照）

談善言於《虎毒不》呈現導演口中母親面對「喪夫式育兒」的困境，撼動全院每一位觀眾。（《虎毒不》電影劇照）

談善言於《虎毒不》首度獲得充分發揮累積多年演技磨練的機會，沉穩、樸實無華地做回一個普通人、與每位觀眾最接近的母親形象。年僅34歲、出道電影近10年的談善言，在《虎毒不》的演出足以媲美一眾前輩影后，實力與衛詩雅、鍾雪瑩等新生代種子級影后相當，日前展開投票的香港電影金像獎片目中，片方亦為談善言報名遴選女主角欄目，相信各投票人看到阿談初綻光華，將以選票提名予以支持。