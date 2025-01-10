亞洲電影大獎｜洪金寶任評審主席　生日獲大孫請食飯︰好冧

《第18屆亞洲電影大獎》今日（10/1）舉行記招，除宣布大會評審主席由大哥大洪金寶擔任，還公布所有獎項的入圍名單，其中《九龍城寨之圍城》獲得最佳電影、最佳男配角等9個獎項。問到大哥大可有心水︰「《九龍城寨》我有份拍，其他導演又係我老友，當然想佢哋拎晒啦！」

大哥大洪金寶出席第18屆亞洲電影大獎，出任主席評審。（葉志明 攝）

不過身為評審主席，大哥大會以專業角度去分析，不會偏私。「唔會《九龍城寨》就一定好晒，其他電影冇話唔夠佢好，每個藝術的觀點和思念其實不一樣，我夠想男主角係洪金寶添，有冇可能吖，冇可能。不用避嫌，每人都有自己的想法。」

身為評審主席，大哥大會以專業角度去分析，強調不會偏私。「唔會《九龍城寨》就一定好晒，其他電影冇話唔夠佢好。」（葉志明 攝）

身為主席，定當要看畢入圍約30部電影，大哥大笑每日要打100支精神劑撐住︰「最緊要當係興趣去睇，以前日日夜夜都去睇電影，午夜場又撲去睇，而家屋企都有Netflix，係愛好工作的表現，我都希望從中拿到新靈感，令我拍到新作品，畀我拎到個從未拎過的最佳導演獎。」

提起孫仔為自己慶祝生日，大哥大表示好冧。（葉志明 攝）

問到伍允龍憑《九龍城寨之圍城》入圍亞洲電影大獎最佳男配角，洪金寶都戥他高興︰「伍允龍係好努力的演員，希望佢拎到，不過唔得到唔出奇，因為次次都得唔到，希望佢今次可以打破宿命。」至於外方面，古天樂於金像獎片單排名上，棄男主角以男配角身份出戰，大哥大表示沒有過問︰「公司有公司的想法，我完全冇參與到，我都唔清楚。」

洪天明因為爸爸生日當天有工作在身，派兩個代表，11歲的洪大仁和9歲的洪竟稀替爺爺慶生。（網上圖片）

1月7日係大哥大的生日大日子，翌日更上載了跟兩個孫仔的合照，樂也融融。「生日唔係咩特別事，因為我日日都係生日，點解要生日當日先要特別開心，其他日子唔開心咩？總之一早起身睜開眼，哈哈……我又生存我又生日喇，所以做人唔好剩係為生日先快樂，日日都要快樂，先會朝氣勃勃。」而生日當晚，大哥大透露是由大孫請爺爺食飯，甜在心。「好冧，食完飯我叫老婆埋單，個孫仔企外邊唔畀我老婆埋單，話已經畀咗錢，唔准我埋單，今次係佢第一次請我食飯。」而平時大孫更喜歡跟爺爺入煮，炒兩味︰「好食㗎，都係我教佢。」