伍允龍被洪金寶睇好如獲獎　余香凝重提小產經歷︰永遠在我們心中

《第18屆亞洲電影大獎》今日（10/1）公布提名名單，並將於3月16日假香港西九文化區戲曲中心舉行，大會邀得洪金寶、余香凝（Jennifer）、伍允龍、林明禎、盧鎮業及黃德斌擔任記招嘉賓。其中余香凝以deep V打扮最為搶鏡。



余香凝以deep V打扮亮相，最為搶鏡。（葉志明 攝）

伍允龍被洪金寶睇好

幾位嘉賓，伍允龍是唯一有作品入圍，提名最佳男配角，對手有《破·地獄》的朱栢康、《溜進我心的陽光》的池松壯亮、《長夜盡頭的微光》性格演員光石研及《默視錄》的台灣金馬影帝李康生，而事後洪金寶接受訪問時，表示伍允龍是位好好的演員，希望他今次可以得獎。得悉獲大哥大點名讚賞，伍允龍表示好開心︰「佢咁講已經好似攞獎咁，因為佢係我偶像嚟。我每次同佢合作，都會要求自拍合照。」

伍允龍得知獲大哥大演金寶睇高一線，直言心情如已經攞獎一樣。（葉志明 攝）

而早前Jennifer在IG回顧2024年時，暗示自己曾經歷小產，今日重提這經歷時，表示心情已平伏，但對她來這件事是永遠不會忘記，「寶寶會永遠在我們心中。」談到囡囡曾希望有個妹妹，現時覺得一切隨緣，不會刻意去計劃，一切待天主安排。

盧鎮業透露女友廖子妤身體狀況正在進步中，大家不用擔心。（葉志明 攝）

今年成為大會青年大使的盧鎮業，現年38歲的他起初不敢接受「青年」這個稱號，「直到我記得當年有獲得『傑青』這獎項的朋友都是40多歲，我便坦然接受。」問到女友廖子妤早前透露身體出了問題，盧鎮業表示她正在進步中，重拾自己的步伐，同時也發掘不同興趣包括編織。