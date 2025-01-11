洛杉磯山火︱驚傳HOLLYWOOD遭山火波及　陶晶瑩現場親揭地標實況

美國加州洛杉磯山火持續，據當地傳媒報道至今已造成5人死亡，過千戶房屋受災燒毀，最少15萬名居民在疏散令下撤離。據外媒報道，洛杉磯山火多達五處火頭，災情蔓延迅速，驚傳連著名景點「HOLLYWOOD」的山頭上都發生山火，讓一眾電影迷大為關注。台灣著名節目主持人陶晶瑩（陶子）目前正於洛杉磯陪伴在當地讀書的愛女荳荳，繼日前在社交媒體上報平安後，今日更親眼目擊荷里活山的現場實況！

洛杉磯山火災情持續，驚傳連著名景點「HOLLYWOOD」的山頭上都發生山火。（視覺中國）

2025年1月8日，美國加利福尼亞州洛杉磯發生嚴重山火，荷里活山上的荷里活標誌（HOLLYWOOD）被掩蓋在大火造成的濃濃煙霧中。（Getty Images）

陶晶瑩近年為陪伴愛女荳荳，經常飛往洛杉磯短暫居住，目前正在當地的陶子報平安時表示：「我和女兒在LA，目前平安。希望大火不要再延燒。希望大家都平安。」

日前有一張荷里活山被山火波及，地標被火海籠罩的相片，引起大量網民瘋傳。直到今日（11日）陶晶瑩再次更新社交媒體，遠眺網上流傳被山火蔓延的荷里活山，並上載照片親揭傳聞真相：「它還在！」照片中可見荷里活山雖然似被迷霧及煙霞濃罩，但山頭則未見被山火波及，白色「HOLLYWOOD」巨型地標仍清晰可見，聳立在山頂之處。而在網上流傳的荷里活山陷火海的照片，經過多方媒體證實為AI人工智能生成的圖像，並非真實新聞相片。

網上流傳HOLLYWOOD地標山火波及的圖片，證實為AI人工智能生成的圖像。（網上圖片）

陶晶瑩目前正在洛杉磯陪伴升學的女兒，今日更遠眺傳聞被山火蔓延的荷里活山。（陶晶瑩Facebook圖片）

陶晶瑩於社交媒體報平安之餘，今日亦上載遠眺荷里活山地標的相片。（陶晶瑩Threads圖片）

荷里活山的巨型地標，始建於1923年，當時為附近開發的房地產項目臨時廣告，豎立起50尺高的「HOLLYWODDLAND」字樣，及後知名度因為與日俱增而予以保留，並於1949年移除「LAND」四字，保留「HOLLYWOOD」關鍵詞。直至1978年，荷里活山的白色巨型地標由45尺高的鋼鐵字樣取代，務求更抵禦季節及天氣轉變，而鋼鐵地標字樣亦分別於2005年及2023年重新粉漆，保留原有象徵性的白色。荷里活山作為洛杉磯荷里活區的著名地標，去年湯告魯斯從巴黎奧運會閉幕禮接手五環旗後，亦在荷里活山上拍攝抵達洛杉磯的影片，預告2028年奧運會將於洛杉磯舉行。

湯告魯斯去年於荷里活峽谷上為奧運短片取景，並以航拍機進行拍攝！（視覺中國）