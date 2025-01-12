金像男配為《爸爸》翁子光抱不平　疑串小圈子選舉後急刪改

由翁子光執導，影帝劉青雲及谷祖琳領銜主演的電影《爸爸》，改編自2010年曾經哄動一時的「荃灣享和街弒母殺妹案」，上畫後獲高度評價。譚耀文近日百忙中返港半日抽空入場支持後，發文卻疑似暗諷電影圈小圈子？



電影《爸爸》改編自2010年曾經哄動一時的「荃灣享和街弒母殺妹案」。（《爸爸》劇照）

劉青雲在電影《爸爸》中十分疼愛熊諾頤飾演的女兒。

劉青雲為《爸爸》謝票期間與觀眾大合照。（高先電影IG圖片）

劉青雲親身為《爸爸》出席多場謝票活動。（高先電影IG圖片）

譚耀文日前發文，寫道︰「《爸爸》我終於趕到返嚟睇你，本來今日我只有半日時間留喺香港，但又要做幾件事，其中最重要的當然係睇佢﹗我只想說︰點解一部電影可以拍到男主角有提名、兼提名最佳新人，兼全城好口碑，而竟然導演一粒提名都無？」關於提名，相信是講緊於1月10日公布的《第18屆亞洲電影節》入圍名單，當中劉青雲入圍最佳男主角，戲中飾演兒子的蘇文濤入圍最佳新演員，但翁子光就未能入圍最佳導演。

譚耀文近日在外地工作難得返港。（資料圖片）

為翁子光抱不平之餘，譚耀文留言最後兩句「以為戲院越來越小…點知圈子仲小…」被網民解讀為諷刺小圈子選舉。不過相隔2小時後，譚耀文便編輯過帖文，刪去後面幾句感受，不過已有網民截圖更惹起熱議。

譚耀文在《風再起時》中飾演其中一位探長嚴洪。（《風再起時》劇照）

譚耀文跟翁子光在電影《風再起時》有合作過，惺惺相識。而譚耀文亦在1999年憑《野獸刑警》奪得第18屆香港電影金像獎最佳男配角，2001年又憑《野獸之瞳》贏得第38屆金馬獎最佳男配角。

譚耀文睇完電影《爸爸》本身發帖抱不平。（譚耀文FB）