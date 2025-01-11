洛杉磯山火︱米路吉遜豪宅遭焚毀　「寵物雞竟全部奇跡生還！」

美國加州洛杉磯山火持續，災情波及過千戶房屋，包括不少荷里活影星名人聚居的地域，先後有不少豪宅陷入火海。曾執導兼主演《驚世未了緣》（Braveheart）的金像級演員米路吉遜（Mel Gibson），亦不幸成為受災居民之一。據外媒報道，米路吉遜位於馬利布（Malibu）的豪宅日前被大火焚毀，當時米路吉遜正於德州參與拍攝，未涉及人命傷亡。

美國加州發生嚴重山火，州長形容災情史無前例，目前已進入緊急狀態。（視覺中國）

著名荷里活演員兼導演米路吉遜的豪宅，亦被山火波及。（視覺中國）

對於豪宅在火災下被焚毀，米路吉遜表示：「很明顯，破壞力極大，我亦相當激動。尤其當你居住了很長一段時間，那裡有你所有的物品。」但米路吉遜亦相當豁達地表示：「我有許多物品在那裡，而我亦被逼從擁有的物品裡解放，因為一切已經成為灰燼。」

米路吉遜位於馬利布的豪宅被山火波及焚毀。（視覺中國）

米路吉遜位於馬利布的豪宅被山火波及焚毀。（視覺中國）

米路吉遜位於馬利布的豪宅被山火波及焚毀。（視覺中國）

米路吉遜透露雖然全屋的相片或多年收藏品均被大火吞噬，然而確認女友Rosalind Ross與家人都及時疏散，平安後則表示：「好消息是我珍愛的家人全部都平安，我們都快樂而健康地避過了災害，這是我最在乎的事。」

米路吉遜表示珍愛的家人都及時疏散，平安無事。（視覺中國）

對於身在其他州份拍戲，米路吉遜形容對災情仍感到相當不安，表示自己知道居住區域受災，當他返回家園時便確認一切已被摧毀，但仍保持一貫幽默：「我回到家時對自已說『最少我已經不用面對討厭的水喉問題』，而我的一眾寵物雞竟然全部奇跡生還了！」