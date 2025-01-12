前港產三級片女星曬九頭身警花制服照　自揭父親曾任法官家勢顯赫

34歲前香港三級片女星藍燕（現改名藍心妍），曾主演《3D肉蒲團之極樂寶鑑》飾演女主角鐵玉香，合作葉山豪、雷凱欣及何華超等演員，當年性感演出震撼香港影壇。近年藍心妍活躍於內地，參演不少網絡電影及劇集，早前於翻拍徐克港產武俠經典《新龍門客棧》的網絡電影《新龍門客棧之英雄覺醒》中，重演張曼玉飾演的客棧老闆娘金鑲玉，性感嫵媚的演出令藍心妍再度翻紅！

現年34歲的藍燕曾主演港產三級片《3D肉蒲團》，飾演女主角鐵玉香。（《3D肉蒲團》電影劇照）

藍燕憑《3D肉蒲團》的突破演出闖出知名度。（《3D肉蒲團》電影劇照）

藍心妍（藍燕）於《3D肉蒲團》的裸露及情慾演出相當大膽！（《3D肉蒲團》電影劇照）

藍心妍（藍燕）於《3D肉蒲團》的裸露及情慾演出相當大膽！（《3D肉蒲團》電影劇照）

日前藍心妍於社交媒體上分享一輯劇照，以一身警花制服亮相，展示其九頭身高䠷修長比例，外型相當奪目。藍心妍透露劇照來自網絡電影《生死爆破》，早於2022年底在內地串流平台播映，自己在戲中飾演女警邱潔，與拆彈組警員一同破解爆炸危機，成功拯救城市的安危。

藍燕以一身警花制服亮相，展示其九頭身高䠷修長比例！（藍心妍IG圖片）

藍燕以一身警花制服亮相，展示其九頭身高䠷修長比例！（藍心妍IG圖片）

藍燕分享的劇照來自內地網絡電影《生死爆破》。（藍心妍IG圖片）

藍燕分享的劇照來自內地網絡電影《生死爆破》。（藍心妍IG圖片）

藍心妍趁內地中國人民警察節分享劇照，亦自揭驚人身世，原來藍心妍的父親曾先後於公安局、檢查院任職，更曾在法院任職審判長法官，家勢相當顯赫。藍心妍雖然從未加入政府部門與警隊，但笑言曾在多部作品裡飾演警察，「算是女承父業」！藍心妍亦分享父親昔日在崗位上的工作照，藍父國字面型、神情嚴肅，與瓜子臉、五官亮麗標誌的藍心燕立體的鼻型最神似，相信藍心妍的美貌分別遺傳自父母！

藍燕在社交媒體上自揭父親曾任法院審判長法官，家勢顯赫。（藍心妍IG圖片）

藍燕在社交媒體上自揭父親曾任法院審判長法官，家勢顯赫。（藍心妍IG圖片）