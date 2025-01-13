魷魚遊戲2︱李秉憲受訪曬超流利英語驚艷網民：畢竟是荷里活演員

Netflix大熱韓劇《魷魚遊戲》第二季上架後隨即掀起全球狂熱，劇情以外，演員的身價及北京都成為觀眾的焦點。其中飾演001的李秉憲近期一段接受外媒訪問時，大曬流利美式英語的片段，就獲網民激讚。

李炳憲在上一季的發揮空間甚少。（《魷魚遊戲第2季》劇照）

劇中一眾演員上月遠赴洛杉磯出席《魷魚遊戲》第二季首映禮，當中李秉憲接受外媒訪問時，在沒有翻譯在旁，以全英文流利對答，英語水平驚艷大批網民。他在訪問中表示自己對上一次在外國走上紅地氈已經是15年前，更直言當年憑電影《義勇群英之毒蛇風暴》（G.I. Joe: The Rise of Cobra）在荷里活宣傳感到很大挑戰，更對今次能跟劇中演員們一起宣傳韓劇而感到驕傲。

李秉憲與劇中其他演員一同遠赴洛杉磯出席《魷魚遊戲》第二季首映禮。（VCG）

李秉憲的流利英語驚艷大批網民。（小紅書）

有大批網民看到李秉憲的全英語對答訪問片段後，都紛紛留言感驚訝，更留言表示：「英文發音這麽好的韓國演員真的少見」、「韓國第一個衝到荷里活演主要角色的男人」、「畢竟是荷里活演員」、「感覺沒什麼口音 蠻厲害的」、「說英語更自信」。

李秉憲於2009年憑電影《義勇群英之毒蛇風暴》（G.I. Joe: The Rise of Cobra）中飾演「白幽靈」一角打出名堂。（電影劇照）

李秉憲於2009年成功打入荷里活，更憑電影《義勇群英之毒蛇風暴》（G.I. Joe: The Rise of Cobra）中飾演「白幽靈」一角打出名堂。他在片中不僅大曬爆肌身材，一口流利英語驚艷大批外國影迷，更登上IMDb每週演員搜尋榜第23名，成為史上名次最高的韓國藝人。

原來李秉憲的英語係靠努力自學。（IG圖片）

李秉憲曾在受訪時說過，他只在18歲自學了兩年英文，成為演員後，為演出電影而努力學習英語。李秉憲為了學好英文，除了閱讀英語參考書外，每天早上都去上英語輔導班，還會做英文發音訓練。到海外出席活動時，會嘗試大膽直接用英語與外國人聊天。他曾在CNN Talk Asia的採訪中，全程不靠翻譯，用流利英文與主持人對答。