電影評論學會大獎得獎名單出爐　劉青雲膺影帝衛詩雅大熱倒灶

被譽為每年電影金像獎風向儀的「香港電影評論學會大獎」，選出最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳男/女演員五個大獎，及十部推薦電影。在1月13日公布得獎名單。



《九龍城寨之圍城》榮膺第31屆香港電影評論學會大獎最佳電影。（電影海報）

《九龍城寨之圍城》榮膺第31屆香港電影評論學會大獎最佳電影

今屆經歷了九小時激烈討論及三輪投票，五項大獎均爭持激烈。「最佳電影」一項，五部入圍電影各有支持者，經過再三討論及投票，最終由鄭保瑞執導的《九龍城寨之圍城》與翁子光執導的《爸爸》對決，前者以些微票數險勝，先拔頭籌奪得大獎。翁子光則憑《爸爸》擊敗《看我今天怎麼說》的黃修平、《十方之地》的黃肇邦等對手，奪得「最佳導演」殊榮。編劇獎項方面，由《臨時劫案》脫穎而出，擊敗《我談的那場戀愛》和《從今以後》等強勁對手，奪得今屆「最佳編劇」獎。

翁子光憑《爸爸》奪最佳導演獎。（資料圖片）

「最佳男演員」的討論相當熾熱，結果《爸爸》主角劉青雲以一票之差，力壓《看我今天怎麼說》的游學修，奪得影帝殊榮，亦是他繼《高度戒備》、《絕世好 Bra》、《奪命金》和《竊聽風雲 3》之後，第五度獲得此獎項。

劉青雲繼《高度戒備》、《絕世好 Bra》、《奪命金》和《竊聽風雲 3》之後，第五度獲得此獎項。

「最佳女演員」的討論同樣熾熱，最終由《虎毒不》的談善言與《看我今天怎麼說》的鍾雪瑩對決，談善言亦是以一票之差，力壓不久前獲得金馬獎最佳女主角的鍾雪瑩，登上香港電影評論學會大獎的影后寶座。

談善言於鏡頭前自然流露初為人母的困頓與脆弱。（《虎毒不》電影劇照）

談善言為《虎毒不》獨挑大樑，劇情橋段不乏獨腳戲份。（《虎毒不》電影劇照）

談善言於《虎毒不》呈現導演口中母親面對「喪夫式育兒」的困境，撼動全院每一位觀眾。（《虎毒不》電影劇照）

2024 年度香港電影評論學會大獎得獎名單：

最佳電影：《九龍城寨之圍城》

最佳導演：翁子光（《爸爸》）

最佳編劇：陳偉斌、麥啟光、萬芫澄（《臨時劫案》）

最佳男演員：劉青雲（《爸爸》）

最佳女演員：談善言（《虎毒不》）

推薦電影十部：

《臨時劫案》

《十方之地》

《香港四徑大步走》

《看我今天怎麼說》

《從今以後》

《我談的那場戀愛》

《爸爸》

《冬未來》

《破．地獄》

《得寵先生》