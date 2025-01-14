紅豆︱任達華鄧麗欣製作特輯親自學炒豆　張叔平現身謝票分享傳承

《紅豆》（Little Red Sweet）溫情細膩，講述現今女性於面對愛情、親情、事業的選擇。銀都機構有限公司、香港電影發展基金及文創產業發展處、深圳電影製片廠有限公司、本地製作有限公司、立因文化有限公司及廣西電影集團有限公司出品。洲立影片發行。《紅豆》由鄒穎執導，朱嘉懿、禤嘉珍、林炳坤監製。演員包括任達華、鄧麗欣、魏浚笙、龔慈恩、朱鑑然、方平、馮素波及盧慧敏等，電影獲2024中美電影節「金天使獎」和2024倫敦東亞電影節閉幕電影等榮譽，《紅豆》將於2月27日全線上映。

《紅豆》由任達華、鄧麗欣、魏浚笙、龔慈恩、朱鑑然、方平、馮素波及盧慧敏等主演。（《紅豆》電影劇照）

殿堂級美術大師張叔平為今次電影擔任剪接顧問，罕有現身口碑場跟觀眾分享。同日發佈首條製作特輯 - 糖水篇。阿叔(圈中人對他的暱稱)說他對所有跟電影有關的事情都感興趣，阿叔以顧問身份協助剪接，亦是為了傳承剪接徒弟黎冠東。阿叔說：「希望有多啲戲開，多啲工作機會，美術或剪接不是手藝，是創作，所以冇得教，要自己慢慢摸索。」

殿堂級美術大師張叔平為《紅豆》擔任剪接顧問。（電影公司提供）

阿叔以剪接和音樂節奏，和他最負盛名的調色去說《紅豆》的故事。他說：「剪片係憑感覺，我覺得需要用空鏡就會用，係即興同直覺，冇得解。這次想有一個warm的效果，因《紅豆》較溫情。」剪接師黎冠東說：「多謝阿叔俾機會，我睇吓自己能吸收幾多。阿叔感覺到就會叫我執行俾佢睇，我有時都估佢唔到。」

《紅豆》製作團隊包括（左起）攝影葉紹麒、張叔平、導演鄒穎、剪接黎冠東、原創電影音樂袁敏聰。（電影公司提供）

《紅豆》發佈首條製作特輯 - 糖水篇，任達華飾演糖水店師傅，他說：「我演一個老一輩甜品師傅，好執着紅豆要炒幾耐，炒到幾香，要多少時間才可以做紅豆沙，工序不可以錯，如果錯了就整煲換掉。時代雖有變遷，但我們希望將紅豆的人情味，由從前帶到現在。」劇組安排貨真價實的糖水師傅、食物造型師，教演員炒紅豆和姿態，任達華和Stephy都親自下廚烹調紅豆沙。

《紅豆》劇組安排貨真價實的糖水師傅，教任達華和Stephy烹調紅豆沙。（《紅豆》電影劇照）

Jeffrey笑言自己對紅豆沙有研究，表示要用靚紅豆，其後被更正是要用靚陳皮。Jeffrey說：「係喎！陳皮好似係對白。」被Stephy取笑：「你有冇睇劇本呀？」Jeffrey表示，如果有一碗紅豆沙，最想送給每位入場觀眾，希望大家入場感受一份溫暖。Stephy說：「如果有一碗紅豆沙，我就送俾我媽，佢由細到大都咁辛苦，希望佢sweet啲，開心啲。」

《紅豆》劇組安排貨真價實的糖水師傅，教任達華和Stephy烹調紅豆沙。（《紅豆》電影劇照）