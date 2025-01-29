許冠文隔30年再現賀歲檔　當年對撼成龍、周星馳經典神作百花盛放

香港電影《破．地獄》由去年11月初上映至今，兩個多月以來累積超過1億5500萬元票房，目前每日上映場次仍然過百，受歡迎程度絲毫未減。有傳《破．地獄》將會推出加長版，最終要排到3、4月先登場，但賀歲期間仍會上映原版，繼續陪大家賀歲。而事實上，許冠文生涯中不乏主演賀歲喜劇作品，雖然對上一部已經為30年前的《富貴人間》，但1995年的賀歲百花齊放的盛況，亦比今時今日更為精彩！

《破．地獄》目前每日上映場次仍然過百，受歡迎程度絲毫未減。（《破．地獄》電影劇照）

《破．地獄》將會推出加長版，暫定3、4月上映。（《破地獄》劇照）

1995年先後有五部電影在賀歲期間上映，除了許冠文、林海峰、陳加玲及黃秋生主演的《富貴人間》，亦對撼分別由周星馳、成龍與張國榮主演的幾部賣座作品，至今仍為人津津樂道！

《富貴人間》為許冠文於1995年主演的賀歲片。（《富貴人間》電影劇照）

《富貴人間》為許冠文於1995年主演的賀歲片。（《富貴人間》電影劇照）

《富貴人間》為許冠文於1995年主演的賀歲片。（《富貴人間》電影劇照）

1995年賀歲片大贏家，必定為成龍與梅艷芳第三度合作主演的《紅番區》，電影由美國跟香港合拍、主要於紐約取景，成為成龍打開荷里活大門的里程之作！《紅番區》當年在香港上映收報5600萬元票房，成為賀歲檔大贏家之餘，亦是年度最高票房港產片！

成龍於1995年賀歲檔期推出《紅番區》，成為當年香港年度票房冠軍作品。（《紅番區》電影劇照）

《紅番區》是成龍與梅艷芳第三度合作作品。（《紅番區》電影劇照）

《紅番區》成為成龍闖入荷里活的重要里程之作。（《紅番區》電影劇照）

周星馳於1995年賀歲檔期，則先後推出《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》及續作《西遊記大結局之仙履奇緣》，兩部星爺的神作今日已被奉為經典，衍生無數金句、著名場面、甚至周邊作品與產品。《西遊記》系列由劉鎮偉執導，結合民間神話小說與時空穿越等前衛元素，被認為是星爺主演其中一部最具深度作品，雖然受歡迎程度未如星爺此前作品，或被認為叫好不叫座，但兩部緊接推出的電影共收獲4500萬本地票房！

周星馳於1995年賀歲檔期先後推出《月光寶盒》及續作《仙履奇緣》！（《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》電影劇照）

周星馳的《西遊記》系列已被奉為經典，衍生無數金句。（《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》電影劇照）

《西遊記》系列結合民間神話小說與時空穿越等前衛元素，被認為是星爺主演其中一部最具深度作品。（《西遊記大結局之仙履奇緣》電影劇照）

至於由徐克執導，張國榮、袁詠儀、鍾鎮濤及羅家英主演的《金玉滿堂》，當年亦於賀歲檔期上映，為香港影史難得一見以飲食烹飪為題材的電影。徐克在《金玉滿堂》創新地將烹飪「武俠化」，不僅煮食過程猶似武林高手過招，連飲食業界不同名店亦猶如武學門派、各傳秘技名菜，處處皆可見徐克的心思。