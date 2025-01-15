文雋狠批評論學會大獎賽果　冷待《破地獄》：甚麼地方招惹到你？

香港電影評論學會日前公布「第31屆香港電影評論學會大獎」得獎名單，由去年票房大熱作品《九龍城寨之圍城》奪得最佳電影、翁子光憑《爸爸》奪最佳導演獎、《臨時劫案》奪最佳編劇獎，演技獎則分別由劉青雲、談善言憑《爸爸》及《虎毒不》榮登最佳男、女演員。對於香港電影史上最賣座華語電影《破．地獄》未能在評論學會大獎上得獎，僅被納入十部推薦電影名單中，引起坊間不少討論，其中評論學會創會會員之一、資深編劇導演文雋，在個人網台節目上分享個人意見，認為《破．地獄》被學會冷待。

文雋作為香港電影評論學會創會會員，在個人網台節目上表達對「第31屆香港電影評論學會大獎」賽果的個人意見。（黃國立 攝）

文雋於個人網台節目《文雋 講呢啲 講嗰啲》上，分享自己於1995年與一眾影評同仁創立香港電影評論學會，學會時至今日在國際影壇與評論界享有地位、被受認可，自己亦尊重一眾同仁多年來的努力。然而，文雋認為學會於今屆大獎中似乎有意冷待《破．地獄》，認為《破．地獄》理應納入「最佳電影」獎的討論中，卻僅出現於推薦電影欄目上：「如果在你們的標準《九龍城寨之圍城》也因為票房、觀眾共鳴感而覺得好的話，為何票房有1億5000萬、香港人大家買票入場支持的電影……不被納入最佳電影的最後五強討論？究竟有甚麼地方招惹到你們，去看淡或忽視呢？」

文雋認為學會於今屆大獎中似乎有意冷待《破．地獄》，認為該作品理應納入「最佳電影」獎的討論中。（《破．地獄》劇照）

文雋認為評論學會有意透過賽果讓金像獎會員參考投票：「《破．地獄》如果連未能登上十部推薦電影，我就會覺得我一眾同仁，近十多年來有點走偏鋒。第一，這部電影可能會得到金像獎，我們是否應該有引導性、教大家如何投票呢？」文雋舉例多年前由陳果執導的《三夫》，在學會獎的加持下，曾美慧孜獲得金像影后：「這份成就感與滿足感，我認為評論學會一部分會員，會進行計算、猜度與衡量，今年有甚麼電影能夠製造話題。今年最大的話題、全城叫好的《破．地獄》，我們嗤之以鼻！」文雋更狠批：「我覺得如果你們真的有計算，我覺得是與所有付費買票的香港觀眾為敵！」

文雋質疑評論學會似乎刻意對全城叫好叫座的《破．地獄》嗤之以鼻。（《破．地獄》劇照）

在「最佳電影獎」以外，文雋亦認為衛詩雅具有問鼎「最佳女演員」最後兩強的實力：「衛詩雅除了入圍五強，未能跑到最後的對決，究竟他們嫌衛詩雅並非新演員、是英皇旗下演員？我不能以陰謀論猜測，但我心裡為她感到不值。」在導演獎項上，文雋亦認為陳茂賢具備入選討論的資格：「陳茂賢導演因為太新晉而看不起他？但你們同時喜歡支持新導演，究竟問題在哪裡？」

文雋亦為《破．地獄》裡衛詩雅的演出未能問鼎最佳女演員兩強感到不值。（《破．地獄》劇照）

文雋作為香港電影評論學會創會會員，亦在節目中表達對評論界生態變遷的意見：「現在的影評人與以前不同，以前的影評人都有『地盤』、被社會認可，但現在生態改變了，『地盤』、雜誌、紙媒減少，都轉移集中在網絡上。」除了生態改變，文雋亦認為會員或對網絡空間的評論重視程度不足：「是不是過去兩個月所有談論《破．地獄》優點的文字，你們都沒有看過？你們一意孤行呢？所以我真的想評論一下你們評論學會的賽果！」