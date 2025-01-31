盤點歷年賀歲爛片　王晶曾志偉葉念琛上榜、雲集影帝影后於事無補

農曆新年去戲院睇賀歲片，在過去四五十年一直為香港人指定節目，今年亦有《臨時決鬥》、《祥賭必贏》、《麻雀女王追男仔》及《封神第二部：戰火西岐》等電影於賀歲檔期上映。過去不少賀歲片均會邀請一眾大卡司演員合演，雖然新年檔期有一定票房保證，但質素多年來相當參差，口碑亦隨偶然重播每況愈下。以下為大家搜羅五部網絡討論度甚高的賀歲爛片，不知道大家又睇過幾多次？

《臨時決鬥》為今年其中一部賀歲片。（《臨時決鬥》劇照）

《祥賭必贏》為今年其中一部賀歲片。（《祥賭必贏》劇照）

《麻雀女王追男仔》為今年其中一部賀歲片。（《麻雀女王追男仔》劇照）

《賭城風雲III》

由王晶與劉偉強執導的《賭城風雲III》，為系列相當賣座的首兩集添食，並由周潤發、劉德華、張家輝、劉嘉玲等一眾影帝影后主演，陣容鼎盛！王晶為賀歲片常客，然而不少觀眾認為《賭城風雲III》劇情結構相比首兩集更鬆散，將《賭神》、《賭俠》、《監獄風雲》及數部荷里活流行電影的元素「炒冷飯」拼湊而成，創建出怪誕而邏輯鬆散的故事，效果強差人意。

執導《賭城風雲III》的王晶導演為賀歲片常客。（《賭城風雲III》劇照）

《賭城風雲III》更由周潤發、劉德華、張家輝、劉嘉玲等一眾影帝影后主演。（《賭城風雲III》劇照）

《最強囍事》

提到賀歲片，當然不得不提最具代表性的「囍事」系列，自《家有囍事》開始成為經典，以黃百鳴為首的團隊便不斷重製方程式，希望重現票房神話。雲集古天樂、甄子丹、劉嘉玲及張栢芝等當紅演員主演的《最強囍事》於2011年上映，由八位男女主角組成四對戀人，結構上重現《八星報喜》與《家有囍事》的套路，但喜劇橋段與創意卻遠不如前作，就算惡搞當時流行元素亦未能挽救劇情的缺陷。

《家有囍事》成為經典，《最強囍事》便希望重製當年的成功方程式。（《最強囍事》海報）

《西遊記之大鬧天宮》

在周星馳與劉鎮偉合作《西遊記》系列後，西遊不時成為賀歲片的重要元素。2014年上映的《西遊記之大鬧天宮》，由甄子丹、周潤發及郭富城主演，分別飾演孫悟空、玉皇大帝及牛魔王，更請來荷里活電影《阿凡達》（Avatar）的CGI動作效果總監、《戰狼300》（300）的特效化妝總監與視覺效果總監合力操刀。然而《西遊記之大鬧天宮》最備受期待的CG特效卻強差人意，相比荷里活級數電影猶如未完成品，角色的空中激鬥更明顯具吊威也效果，讓觀眾相當失望。

《西遊記之大鬧天宮》由甄子丹、周潤發及郭富城主演。（《西遊記之大鬧天宮》電影劇照）

戲中CG實在太假。(《西遊記之大鬧天宮》截圖)

《72家租客》

由TVB與邵氏兄弟公司拍攝，曾志偉、葉念琛及鍾澍佳執導的《72家租客》，由曾志偉、張學友、袁詠儀、黃宗澤、鄧麗欣、王祖藍及鍾嘉欣主演，電影雖然致敬邵氏經典《72家房客》，然而全新故事卻沒致敬《72家房客》，連劇情設定地點西洋菜南街亦由廠景搭建而成，街坊店鋪狗咬狗骨的劇情猶如鬧劇，令觀眾連連搖頭。

《72家租客》致敬《72家房客》，卻欠缺經典作品中的探討貧苦大眾生活、在矛盾中同舟共濟的深度。（《72家租客》電影劇照）

《喜馬拉亞星》

由鄭中基、劉青雲、吳鎮宇及張栢芝合演的《喜馬拉亞星》為一部評價兩極的賀歲片，一方面被認為是爛片班霸，另一方面卻有不少經常翻看的忠實粉絲。由韋家輝執導兼編劇的《喜馬拉亞星》，遠渡至印度取景，亦是印度作為故事背景，劇情相當跳脫、演繹方法亦略為誇張失實，當時已被視為無厘頭風格的延續作品。然而經歷多年重播與討論，不少觀眾為《喜馬拉亞星》重評「翻案」，認為劇情對宗教哲學思想具有深刻反思，韋家輝以荒誕手法呈現故事，其實為極具實驗性的高手之作。

《喜馬拉亞星》為一部評價兩極的賀歲片，一方面被認為是爛片班霸，另一方面卻有不少經常翻看的忠實粉絲。（《喜馬拉亞星》電影劇照）