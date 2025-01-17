評論學會獎︱冷待《破地獄》引熱議 詳析與金像三大焦點賽果差異
香港電影評論學會日前公布《第31屆香港電影評論學會大獎》得獎名單，由去年票房大熱作品《九龍城寨之圍城》奪得最佳電影、翁子光憑《爸爸》奪最佳導演獎、《臨時劫案》奪最佳編劇獎，演技獎則分別由劉青雲、談善言憑《爸爸》及《虎毒不》榮登最佳男、女演員。對於香港電影史上最賣座華語電影《破．地獄》未能在評論學會大獎上得獎，僅被納入十部推薦電影名單中，引起坊間不少討論，普遍認為學會忽視《破．地獄》對廣大觀眾以至社會的影響力，未能全盤掌握作品價值。
香港電影評論學會創立以來，透過歷年30屆學會大獎嘉許本地優秀電影、主創影人與演員，讓觀眾在香港電影金像獎外，能夠豎立額外標準作觀映參考。香港電影金像獎董事局由17個業界協會組成，賽果亦由超過2000名業內人士及專業評審團經兩輪投票產生；香港電影評論學會大獎則經由旗下會員提名後，透過三輪討論與投票產生，成員均為香港活躍之影評人及學者。可見金像獎傾向代表電影業界主流，評論學會大獎則傾向代表評論與學界意見。
日前香港電影評論學會創會會員、資深編劇導演文雋，在個人網台節目上就《第31屆香港電影評論學會大獎》賽果發表個人意見，其中文雋表示：「覺得我一眾同仁近十多年來有點走偏鋒」，認為與業界、觀眾品味相距甚遠。
過去42屆香港電影金像獎中，賽果相對較接近主流觀眾，備受外界認同、從而建立一定公信力，以下將按照近10年金像獎賽果，代表業界與觀眾口味，與評論學會最備受矚目的「最佳電影」「最佳男演員」及「最佳女演員」作比對分析，印證評論學會近年與觀眾眼光之間的差異。其中金像獎於2021年未有舉辦頒獎禮，故此各獎項皆為從缺。
最佳電影
在金像獎與學會獎最受矚目定必為「最佳電影」獎項欄目，綜合過去11年（10屆）期間數據，同時獲得兩項「最佳電影」獎的作品，有2013年度的《一代宗師》、2016年度《樹大招風》、2017年度《明月幾時有》及2022年度《給十九歲的我》四部電影，其餘賽果均具差異。金像獎較傾向頒發予製作規模較大、多元演員及團隊合拍、叫座力強的作品，如《黃金時代》、《無雙》、《少年的你》及《毒舌大狀》；評論學會則較傾向嘉許本地或獨立電影作品，如《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》、《踏血尋梅》、《三夫》、《叔．叔》等。
最佳男主角/最佳男演員
在「最佳男主角」獎欄目中，共有六位影帝能夠同時獲得兩方殊榮，分別為2013年度張家輝、2014年度劉青雲、2016年度林家棟、2018年度黃秋生、2019年度太保及2021年度謝賢。其中，值得注意2015年度由郭富城憑《踏血尋梅》金像封帝，白只卻憑同一部作品於評論學會得獎；而評論學會更於2019年度同時將「最佳男演員」獎頒發予太保與劉俊謙，一老一少演員同時獲獎，加上評論學會近年先後將該獎項頒發予張繼聰及吳慷仁，足見學會亦青睞較年輕、同樣具備實力的男演員，帶有鼓勵性。
最佳女主角/最佳女演員
至於「最佳女主角」獎欄目中，有多達七位影后同時獲得兩方殊榮，賽果為各焦點獎項中同步率最高！分別為2013年度章子怡、2014年度趙薇、2015年度春夏、2018年度曾美慧孜、2021年度劉雅瑟、2022年度鄭秀文及2023年度余香凝。其中，金像獎將2016年度及2017年度影后頒發予較資深的惠英紅及毛舜筠；評論學會則先於2016年慧眼對《七月與安生》女主角周冬雨的表現予以認可，金像獎期後在2019年將影后頒發予主演《少年的你》的周冬雨；而評論學會亦較傾向嘉許鄧麗欣、蔡思韵等年輕女演員的表現。
綜合金像獎及評論學會大獎於「最佳電影」「最佳男主角」及「最佳女主角」三項大獎的賽果，在「最佳電影」獎欄目中兩會的賽果差異較大，業界與評論界分別傾向注視及嘉許製作規模大及本地、獨立電影作品。在「最佳男主角」及「最佳女主角」獎方面，兩會的賽果則較為同步，業界傾向嘉許資深演員，評論界則傾向提攜發掘年輕而具實力的演員。