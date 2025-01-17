評論學會獎︱冷待《破地獄》引熱議　詳析與金像三大焦點賽果差異

香港電影評論學會日前公布《第31屆香港電影評論學會大獎》得獎名單，由去年票房大熱作品《九龍城寨之圍城》奪得最佳電影、翁子光憑《爸爸》奪最佳導演獎、《臨時劫案》奪最佳編劇獎，演技獎則分別由劉青雲、談善言憑《爸爸》及《虎毒不》榮登最佳男、女演員。對於香港電影史上最賣座華語電影《破．地獄》未能在評論學會大獎上得獎，僅被納入十部推薦電影名單中，引起坊間不少討論，普遍認為學會忽視《破．地獄》對廣大觀眾以至社會的影響力，未能全盤掌握作品價值。

《破．地獄》僅被納入評論學會獎十部推薦電影名單中，引起坊間不少討論。（《破．地獄》電影劇照）

香港電影評論學會創立以來，透過歷年30屆學會大獎嘉許本地優秀電影、主創影人與演員，讓觀眾在香港電影金像獎外，能夠豎立額外標準作觀映參考。香港電影金像獎董事局由17個業界協會組成，賽果亦由超過2000名業內人士及專業評審團經兩輪投票產生；香港電影評論學會大獎則經由旗下會員提名後，透過三輪討論與投票產生，成員均為香港活躍之影評人及學者。可見金像獎傾向代表電影業界主流，評論學會大獎則傾向代表評論與學界意見。

香港電影金像獎與香港電影評論學會大獎產生機制大有不同。（梁碧玲 攝）

日前香港電影評論學會創會會員、資深編劇導演文雋，在個人網台節目上就《第31屆香港電影評論學會大獎》賽果發表個人意見，其中文雋表示：「覺得我一眾同仁近十多年來有點走偏鋒」，認為與業界、觀眾品味相距甚遠。

文雋於個人節目中，認為評論界同仁近十多年與觀眾口味走遠，似乎出現走偏鋒的現象。（黃國立 攝）

過去42屆香港電影金像獎中，賽果相對較接近主流觀眾，備受外界認同、從而建立一定公信力，以下將按照近10年金像獎賽果，代表業界與觀眾口味，與評論學會最備受矚目的「最佳電影」「最佳男演員」及「最佳女演員」作比對分析，印證評論學會近年與觀眾眼光之間的差異。其中金像獎於2021年未有舉辦頒獎禮，故此各獎項皆為從缺。

「最佳電影」「最佳男演員」及「最佳女演員」均為金像獎與評論學會大獎的矚目獎項。（梁碧玲 攝）

最佳電影

在金像獎與學會獎最受矚目定必為「最佳電影」獎項欄目，綜合過去11年（10屆）期間數據，同時獲得兩項「最佳電影」獎的作品，有2013年度的《一代宗師》、2016年度《樹大招風》、2017年度《明月幾時有》及2022年度《給十九歲的我》四部電影，其餘賽果均具差異。金像獎較傾向頒發予製作規模較大、多元演員及團隊合拍、叫座力強的作品，如《黃金時代》、《無雙》、《少年的你》及《毒舌大狀》；評論學會則較傾向嘉許本地或獨立電影作品，如《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》、《踏血尋梅》、《三夫》、《叔．叔》等。

王家衞執導的《一代宗師》同時在金像獎及評論學會獎獲得「最佳電影」殊榮。（《一代宗師》電影劇照）

被受爭議的紀錄片《給十九歲的我》亦於金像獎及評論學會獎獲得「最佳電影」殊榮。（陳順禎 攝）

最佳男主角/最佳男演員

在「最佳男主角」獎欄目中，共有六位影帝能夠同時獲得兩方殊榮，分別為2013年度張家輝、2014年度劉青雲、2016年度林家棟、2018年度黃秋生、2019年度太保及2021年度謝賢。其中，值得注意2015年度由郭富城憑《踏血尋梅》金像封帝，白只卻憑同一部作品於評論學會得獎；而評論學會更於2019年度同時將「最佳男演員」獎頒發予太保與劉俊謙，一老一少演員同時獲獎，加上評論學會近年先後將該獎項頒發予張繼聰及吳慷仁，足見學會亦青睞較年輕、同樣具備實力的男演員，帶有鼓勵性。

郭富城憑《踏血尋梅》奪得香港電影金像獎最佳男主角。（黃國立 攝）

白只憑《踏血尋梅》在香港電影金像獎同時獲得「最佳男配角」及「最佳新演員」兩獎。（江智騫 攝）

最佳女主角/最佳女演員

至於「最佳女主角」獎欄目中，有多達七位影后同時獲得兩方殊榮，賽果為各焦點獎項中同步率最高！分別為2013年度章子怡、2014年度趙薇、2015年度春夏、2018年度曾美慧孜、2021年度劉雅瑟、2022年度鄭秀文及2023年度余香凝。其中，金像獎將2016年度及2017年度影后頒發予較資深的惠英紅及毛舜筠；評論學會則先於2016年慧眼對《七月與安生》女主角周冬雨的表現予以認可，金像獎期後在2019年將影后頒發予主演《少年的你》的周冬雨；而評論學會亦較傾向嘉許鄧麗欣、蔡思韵等年輕女演員的表現。

余香凝為近年同時獲得香港電影金像獎及評論學會影后殊榮的女演員！（陳順禎 攝）

余香凝為近年同時獲得香港電影金像獎及評論學會影后殊榮的女演員！（梁碧玲 攝）

綜合金像獎及評論學會大獎於「最佳電影」「最佳男主角」及「最佳女主角」三項大獎的賽果，在「最佳電影」獎欄目中兩會的賽果差異較大，業界與評論界分別傾向注視及嘉許製作規模大及本地、獨立電影作品。在「最佳男主角」及「最佳女主角」獎方面，兩會的賽果則較為同步，業界傾向嘉許資深演員，評論界則傾向提攜發掘年輕而具實力的演員。