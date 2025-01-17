22歲前童星大個女氣質出眾號稱「小林青霞」　遭網民瘋傳力捧接班

70歲著名台灣演員林青霞，自70年代初主演瓊瑤電影《窗外》正式出道，於台灣迅速走紅，及後將演藝事業發展重心轉移至香港，拍攝《刀馬旦》、《滾滾紅塵》及《笑傲江湖II東方不敗》等代表作品，成為觀眾心目中的「銀幕大美人」。

70歲的林青霞為觀眾心目中永遠的「銀幕大美人」。（林青霞微博圖片）

林青霞淡出大銀幕多年，僅偶然亮相影展及慈善活動。（梁碧玲 攝）

林青霞於事業高峰期棄影從文，淡出於大銀幕之上，脫俗高雅的天人形象，多年來在華語影壇仍後繼無人。然而近日內地社交媒體瘋傳一位「小林青霞」，被網民力捧具有林青霞年輕時期的天人顏值，讓觀眾網民感到異常好奇！

林青霞脫俗高雅的天人形象，多年來在華語影壇仍後繼無人。（林青霞微博圖片）

林青霞脫俗高雅的天人形象，多年來在華語影壇仍後繼無人。(微博圖片)

在內地被稱為「小林青霞」的女演員，為22歲的新晉女演員柴蔚，童星出身的柴蔚大個女後繼續活躍於影視領域，目前正在修讀北京電影學院，未夠十歲已參演《步步驚心》《新還珠格格》等劇集作品，成長期間都在片場度過。氣質出眾的柴蔚被內地網民形容為雙眼明媚、神韻靈動，更有網民力捧柴蔚接班林青霞，直言：「一直覺得她和林青霞年輕時候很像！」「好漂亮，真像年輕時候的林青霞！」

22歲的前童星演員柴蔚被內地網民稱「小林青霞」。（柴蔚IG圖片）

22歲的前童星演員柴蔚被內地網民稱「小林青霞」。（柴蔚IG圖片）

22歲的前童星演員柴蔚被內地網民稱「小林青霞」。（柴蔚IG圖片）

柴蔚目前正於北京電影學院修讀。（柴蔚IG圖片）

柴蔚天生麗質，長大後亦成為一位美女。（柴蔚IG圖片）

柴蔚天生麗質，長大後亦成為一位美女。（柴蔚IG圖片）

柴蔚天生麗質，長大後亦成為一位美女。（柴蔚IG圖片）

柴蔚天生麗質，長大後亦成為一位美女。（柴蔚IG圖片）

儘管柴蔚天生擁有精緻立體五官，在電視框裡外均為標準的美人，然而仍難以與林青霞相題並論。林青霞自出道開始，在清秀脫俗的五官外，眉宇間英氣十足、溫婉的形象中散發剛毅氣息，亦因此於《刀馬旦》、《新龍門客棧》以至《鹿鼎記II神龍教》等作品中，能夠駕馭英氣剛強的反串造型。柴蔚天生麗質，然而若硬要冠上「小林青霞」的名號，則不免相形見絀。

林青霞在《新龍門客棧》裡英氣十足、同時笑容甜美，唯有她能駕馭硬朗又具柔情的角色。（《新龍門客棧》劇照）

《刀馬旦》劇情中，林青霞不時以男裝示人。（《刀馬旦》電影劇照）

相比之下，柴蔚的古裝造型與氣質實在難以攀比。（柴蔚IG圖片）

相比之下，柴蔚的古裝造型與氣質實在難以攀比。（柴蔚IG圖片）