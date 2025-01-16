宛如阿修羅︱是枝裕和操刀「日本張愛玲」神作　三大影后陣容驚艷

Netflix最新上架日本劇集《宛如阿修羅》，由宮澤理惠、尾野真千子、蒼井優、廣瀨鈴及國村隼主演，劇情改編自日本才女小說家兼劇作家向田邦子的同名作品，曾被多次搬上舞台、拍成電視劇及電影，是次則由日本電影大師是枝裕和操刀，拍成長達七集的電視影集。《宛如阿修羅》劇情以1979年的東京為背景，由四位女主角飾演的四姊妹發現年紀老邁的父親有一個外遇家庭，更秘密育有一個正在修讀小學的兒子，於是聚首商討如何在母親不發現下處理事端。

Netflix最新日劇《宛如阿修羅》，由是枝裕和執導，宮澤理惠、尾野真千子、蒼井優、廣瀨鈴及國村隼主演。（《宛如阿修羅》劇集劇照）

《宛如阿修羅》由日本電影大師是枝裕和操刀，拍成長達七集的電視影集。（葉志明 攝）

《宛如阿修羅》不論成書與故事背景均設定在昭和年代，當時女性仍受制於傳統社會框架之下，需要持家有道、服從於丈夫與婚姻之中，而向田邦子為筆下的四位女主角，補完女性存有的真實情感與情緒，讓女角色具有貪念、憤怒、慾望與嫉妒等立體面貌，同時具備優點與缺陷。

影后宮澤理惠為《宛如阿修羅》劇情中的大家姐。（《宛如阿修羅》劇集劇照）

影后級女演員尾野真千子為《宛如阿修羅》劇情中的二家姐。（《宛如阿修羅》劇集劇照）

曾執導《誰調換了我的父親》、《小偷家族》等作品的是枝裕和，一直為家庭倫理題材電影的國際級大師，本身亦是向田邦子忠實讀者的他，能夠將《宛如阿修羅》改編成劇集，亦震撼日本以至世界影壇，讓觀眾好奇是枝裕和將如何以一貫細膩敏感的鏡頭敘述四位女主角的家庭問題與感情矛盾。

影后蒼井優為《宛如阿修羅》劇情中的三家姐。（《宛如阿修羅》劇集劇照）

獲日本影壇關注的最佳新人廣瀨鈴為《宛如阿修羅》劇情中的細妹。（《宛如阿修羅》劇集劇照）

在是枝裕和的號召下，邀得宮澤理惠、蒼井優與尾野真千子三大影后級女演員主演，加上國村隼、本木雅弘等實力派演員同框，陣容冠絕《宛如阿修羅》此前各個改編版本。

國村隼飾演四姊妹的父親。（《宛如阿修羅》劇集劇照）

《宛如阿修羅》於Netflix平台啟播至今數日，已先後於日本及台灣引起關注，然而尚未登上Netflix香港區熱播榜，作為是枝裕和匠心鉅製，香港觀眾絕對不容錯過。