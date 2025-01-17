大衛連治逝世｜吳煒倫受大師啟蒙　軟硬用《迷離劫》配樂另類傳頌

美國名導大衛連治（David Lynch）逝世，享年78歲。他曾執導《迷離劫》（Twin Peaks）、《失憶大道》（Mulholland Drive）等經典作品。而近年被翻拍的《沙丘瀚戰》（Dune），1984版譯作《星際奇兵》亦是出自他鏡頭下。其家人於當地時間1月16日，在網上公布死訊。

大衛連治家人於當地時間1月16日，在網上公布死訊。（視覺中國）

電影《毒舌大狀》的導演吳煒倫亦有撰文悼念，他以「人生第一部迷上的Cult片，是《Wild At Heart》」為題，道出14歲那年，獲家姐介紹，看了人生第一部三級片《Wild At Heart》。「深夜看完，呆了很久，只感覺這電影很怪異，完全不同過往看過的所有電影。翌日腦裡還是這電影的音樂與畫面，於是續租過帶，接著不停的重複翻看，也不記得看了多少遍。」不知不覺間，大衛連治成了他的電影啟蒙老師。

電影《毒舌大狀》的導演吳煒倫亦有撰文悼念大衛連治。（網頁截圖）

吳煒倫續說︰「David Lynch是令我完全迷上電影的其中一位導演。他的電影最詭異。管他是最日常最簡單的人物場景，他隨隨便便耍個魔法，就會把一場普普通通的戲變成一場詭異到不得了的戲。」他舉例《Twin Peaks The Return》其中一集，在短短60分鐘裡面可轉換幾種情緒營造，搞笑凝重詭異感傷，轉得不著痕跡。「擺明跳tone但又沒有突兀感。究竟是如何做得到的？」

最後吳煒倫向David Lynch送上另類「祝福」︰「那應該不介意再來多round，請快快投胎吧。」（資料圖片）

最後吳煒倫向David Lynch送上另類「祝福」︰「在最光明純潔的地方他看到絕對邪惡，在最污煙瘴氣的世界他也望得見天使巫女。那應該不介意再來多round，請快快投胎吧。」

軟硬天師亦引用了大師的配樂到整蠱電話節目上，深入民心。（唱片封套）

另外，香港人對大衞治的作品，其實有另一交雜，與他緊密合作的美國配樂家Angelo Badalamenti，於2022年12月逝世，二人一起合作過6套電影配樂，包括《失憶大道》與《藍色夜合花》（Blue Velvet）等。不過最為人所知的是電視劇《迷離劫》，當中的主題曲不單於1990年奪得《格林美音樂獎》最佳流行樂器演奏獎，當年更被組合軟硬天師引用到整蠱電話節目上，幾下詭異迷離的背景音樂，深入民心。