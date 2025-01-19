陳慎芝專訪｜見證九龍城寨人間地獄　「狗同老鼠都有毒癮」

曾經是「慈雲山十三太保」成員之一，人稱「茅躉華」的陳慎芝，入過黑社會染上毒癮，更在當時龍蛇混集的九龍城寨，當過棚主3年，維持寨內的秩序，曾經呼風喚雨。後來因傷人入獄，透過福音戒毒痛改前非，更在1987年成為香港十大傑青。他的事跡先後有《慈雲山十三太保》及《毒‧誡》拍過，早前更推出自傳，細談多年來的風風雨雨。



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陳慎芝一生經歷無數次風浪，單是死裡逃生都多不勝數。（麥超億 攝）

陳慎芝的自傳封面，都以九龍城寨做背景。（自傳封面）

「《城寨》有張力，但冇揭秘性」

去年因為一部《九龍城寨之圍城》，令大家對這個三不管之地甚有興趣，而陳慎芝就曾在這九反之地當過三年棚主，管理寨內的粉檔，亦要維持秩序。記者得知他有看該片，問他感覺如何？「好有張力，但沒有揭秘性。」隨後華哥便將那些秘聞一一道來，部分聽得令人目瞪口呆。

陳慎芝︰「城寨是這樣的，你一進去有幾百人在入面，分開各個字頭，每個棚有個單位，我是第一排，代表那裡做棚主。後來有位話事人叫我兼任巡場維持秩序，30元一日，做了72、73、74三年。」

陳慎芝坦言電影拍得有張力，但集中在動作場面，缺乏城寨內的揭秘性。（《九龍城寨之圍城》劇照）

明星和尚齊追龍

寨內生活充滿黃賭毒，而華哥當年主理毒一門，既作販賣，也開放讓人吸食，而幫襯的人也來自五湖四海各個階層都有。「有一次半夜點幾兩點，突然有人叫我︰『老友、 老友』我心想你都大膽叫醒我，張開眼睛一望，這位？他買件大（份量）的，著我幫他追龍。」意思是要華哥幫他吸第一轉，以追龍方式隔除些雜質，再彈出較潔淨的，放進煙仔吸。「哪位你猜是誰？那個年代的影帝，姓張的，兩個字。」

明星來幫襯，更意想不到連理應要六根清淨的出家人，都會光顧。「那位顧客在我的棚內吸，他吸到整個人都睡著，我有責任叫他快點吸完走，讓位給其他客人，而當我推一推他的頭，整個頭髮掉下來，原來是和尚。」華哥事後得知，當年大嶼山其中一間寺廟，有幾個和尚有吸毒，華哥還打趣地說︰「其實不用千山萬水出來食，買多少少我們可以送外賣嘛！」

陳慎芝憶述當年一樣有女星吸毒，但多數作外賣。而有位男演員，來到城寨「用餐」時，不知甚麼原因被打，期間猛喊︰「我係明星呀！我係明星呀！」結果打多兩錢重。（麥超億 攝）

馬騮、狗、老鼠都染上毒癮

人會吸毒，在城寨連動物都一樣被逼或不自覺地染上毒癮。「有位客人帶隻馬騮來食，我都不介意，但見到他向馬騮噴煙，我問他為甚麼教馬騮吸毒？他只答我︰『搵食呀！搵食呀！』然後身邊的朋友向我解說，原來他一直教隻馬騮爬到高處，學習去偷手錶偷錢，導牠上癮就較易控制牠。」

一次，華哥帶香港電台監製馮意清，到城寨取景拍攝劇集《香港香港》，一來到便幫他拍到一幕奇景。「我見到一隻大老鼠，不怕人的周圍走，個鼻嗡嗡下，我說開機拍，牠癮起。因為當時冇人吸食，老鼠沒東西吸便癮起。」華哥更試過在當年慈雲山一個煙檔，見到有隻狗在天窗伸個頭入來，眼水鼻涕一齊來，嗚嗚地叫，原來隻狗經常留連煙檔，不自覺都染上毒癮。

電影《毒‧誡》都有城寨場景，但以電腦特技處理。（《毒‧誡》電影截圖）

愛粉唔愛命

對於一個吸毒人士，毒品就是他的命根，重如自己的命。「九龍城寨是低窪地帶，一下雨便水浸，理應要搬上沙埔道的後巷賣，但通訊不發達未能及時通報，索性用個膠盤浮在水中繼續賣。一次有個老人家買了件貨，不小心整個人跌倒浸落水，全身濕透，但他的手仍牢記要舉高，死都保護件貨不要濕，真是奇景。」

客人的百態成笑話，但自己的經歷其實也不太風光。「我跟阿基（李兆基）都試過，辛辛苦苦買到件貨，在匙羹攪勻，怎知癮起手震打瀉了。嘩！馬上拿些棉花吸回去，接著拿著針筒放進去用力抽，打兩格水進去只剩下一格，還要是黑色的。阿基問我怎算好？我說︰『照打！』還要他幫我打。」

陳慎芝與李兆基（圖左），相識60年，一齊吸毒， 一齊戒毒，更一齊到電影圈打滾。（受訪者提供）

事後還自覺好地地，福大命大，直至戒毒後問題才出現。「後來我的肝發炎，因為肝是用來隔除有害物，留醫了幾個月。這都是戒毒後才出現的狀況，因為毒品是強烈的鎮抑劑，壓制了身體很多問題，所以很多吸毒人士都是戒毒後才多病痛。」這些逸事，今天說起風趣幽默，但華哥都是勸告年輕人一句，千萬不要吸毒。「朋友好重要，近朱者赤，近墨者黑，近黃者鹹，你跟住班朋友不是吸毒，但經常講鹹濕笑話，你對眼都會變黃，所以要近正面的朋友。」

陳法拉近年接拍不少荷里活製作，部分亦有在香港取景。（電影宣傳提供）

助陳法拉演美版《胭脂扣》？

華哥曾吸食鴉片，連他本人都想不到這門「絕跡手藝」，今時今日反而是搵食本錢。因為他憑純熟的吸食手法，多次受聘擔任電影顧問，拍攝相關畫面，而早前他就獲邀協助陳法拉，拍攝一部荷里活製作，據華哥觀察，還推測正在拍攝的是美國版《胭脂扣》。

陳慎芝︰「最近有幫陳法拉，教她（食鴉片）的手勢，食鴉片有幾個特別姿態，一擺出來就知。有一次我去伊利沙伯醫院探病，見到隔籬有個人打隻『朝天腳』，腳板向天的，我讚老友厲害啊，對方聽到就知大家是『自己友』。所以我也有教法拉打『朝天腳』，見到她躺在床上、三（隻手指）對三（隻手指）、朝天腳，夠了。」

電影《胭脂扣》替栴艷芳摘下香港電影金像獎最佳女主角。（《胭脂扣》劇照）

華哥接到該工作時，並沒有細問是拍攝甚麼電影，但向來心思細密的他，一看四周陳設，便大膽下一個定論︰「一看就知道，美國版《胭脂扣》！我沒有猜錯一定是！」原來華哥單憑法拉的動靜，跟《胭脂扣》的梅艷芳一模一樣便心中有數，問題是不知道現場一位外國演員，是否要演張國榮十二少這個角色。雖然只是推斷，但華哥都想求證一下︰「最後製片送我走，我問他是不是美國版《胭脂扣》？製片沒出聲笑笑口，他不能說因為簽了保密。」到底最後是否如華哥猜想的一樣，到時自有分曉。