蛟龍行動｜劇本涉軍事機密只供口述　外籍演員靠近即收起被嘲無稽

每年內地賀歲檔都是兵家必爭之地，而2025年更是競爭劇烈，一共有6部，分別是《封神第二部：戰火西岐》、動畫《哪吒之魔童鬧海》、徐克執導的《射鵰英雄傳︰俠之大者》、有周潤發客串的《唐探1900》，賀歲系列的《熊出沒·重啓未來》，以及由林超賢執導，中國軍事電影《蛟龍行動》。



《蛟龍行動》是林超賢自2018年的《紅海行動》後，另一軍事大作。（《蛟龍行動》海報）

演員方面都陣容鼎盛，包括張涵予、蔣璐霞、王彦霖、杜江等。（《蛟龍行動》劇照）

1比1搭建核潛艇

幾部電影近日已經火熱宣傳，而被睇高一線的，除了《封神第二部：戰火西岐》及《唐探1900》，還有《蛟龍行動》。該片由林超賢執導，是2018年票房大破36億人民幣《紅海行動》的續作，而今次故事背景是軍事潛艇，是中國首部核潛艇題材的電影。演員方面都陣容鼎盛，包括張涵予、蔣璐霞、王彦霖、杜江等，由於劇組要搭建一座1比1大細的潛艇景作拍攝用，有指全片投資超過10億人民幣，製作周期長達7年，内部所有設備不單高度還原，而且部分仲可以運作，足證是重本大製作。

由於劇組要搭建一座1比1大細的潛艇景作拍攝用，有指全片投資超過10億人民幣。（《蛟龍行動》製作特輯截圖）

搭建後，導演林超賢親身上到艇視察。（《蛟龍行動》製作特輯截圖）

口述對白要演員立即記得

不過電影在首波宣傳，便鬧出笑話，話說電影的宣傳其中一條影片，以「機密」作為賣點，意指由於電影拍攝高度還原核潛艇，無可避免會觸及一些國家級機密的資料，為避重要數據及資訊外洩，電影對劇本有嚴格保密要求，某些場口沒有實體劇本，只能由導演向演員口述，演員再根據個人理解手寫紀錄下來。

某些場口沒有實體劇本，只能由導演向演員口述。（《蛟龍行動》製作特輯截圖）

演員再根據個人理解手寫紀錄下來。（《蛟龍行動》製作特輯截圖）

外籍演員行近要收起

這一點一出，網民已黑人問號，既然導演都已經講出所需對白及內容，何不直接將劇本交給演員作準備呢？而更離譜的安排，是指該片的劇本不能讓外國演員看到，恐怕洩流機密。而影片中所見，張涵予在拍攝時，明明手持劇本，當外籍演員行近時，他突然神色緊張地將劇本收起。網民覺得這一幕略嫌浮誇之餘，亦覺得電影最終都會公開上映，那麼重要的資訊豈不一樣「外洩」，當中存有嚴重的邏輯謬誤，更引發網民笑指為確保國家機密不外洩，決定不去看該電影。

該片的劇本不能讓外國演員看到，恐怕洩流機密。故見到張涵予在背台詞時也不忘四周觀看，提高警剔。（《蛟龍行動》製作特輯截圖）

當有外籍演員行近時……（《蛟龍行動》製作特輯截圖）

張涵予立即刻意收起劇本，網民就覺得這幕做得太誇張。（《蛟龍行動》製作特輯截圖）

由於網民反應非常大，據知該宣傳片已經下架，不過網民被燃起的熱度，續續漫延到其他宣傳片，繼續就住「國家機密」一詞留言嘲諷，還說︰「不敢去看了。」