臨時決鬥︱電影業屢傳下滑難開戲　陳湛文認斷Job：手頭暫時未有

2025年香港賀歲片《臨時決鬥》，由麥啟光執導，古天樂、梁詠琪、王丹妮、周秀娜、胡子彤、張文傑、陳湛文及蝦頭楊詩敏等主演，電影今日（18日）在澳門舉行全球首映禮，一眾主演前往澳門新濠影滙出席盛會，並與港澳影迷粉絲見面！

古天樂與梁詠琪一同出席《臨時決鬥》全球首映禮！（梁碧玲 攝）

導演麥啟光（右一）攜同王丹妮、陳湛文一同出席《臨時決鬥》全球首映禮！（梁碧玲 攝）

導演麥啟光（左三）攜同古天樂、梁詠琪、王丹妮、陳湛文及陳慧敏等一眾主演出席《臨時決鬥》全球首映禮！（梁碧玲 攝）

王丹妮與陳湛文於《臨時決鬥》首映禮前接受傳媒訪問。（梁碧玲 攝）

主演《臨時決鬥》的王丹妮與陳湛文，於首映禮前接受傳媒訪問，王丹妮談到電影花絮裡曝光被古天樂訓練、狠撻的過程，王丹妮分享當中的辛酸：「古生已經好就住我，同埋個動作旋轉式、諗住長痛不如短痛啦！」王丹妮笑言自己感到被撻落地的威力餘韻：「背脊落地嗰下成個人震一震，要一陣先爬到起身，好彩場戲都係要我慢慢爬起身！」陳湛文隨即好奇Louise有否被摔至呼吸困難時，王丹妮表示：「我感覺到橫隔膜震！啲內臟散晒！我自己再砌返埋一齊！要順返條氣，爬返起身繼續演。」

王丹妮在《臨時決鬥》被古天樂狠撻在地的片段，原來令Louise感到全身內臟震動。（梁碧玲 攝）

王丹妮笑言古天樂在《臨時決鬥》的動作戲中已就住自己。（梁碧玲 攝）

至於陳湛文的戲份，有幸周旋於王丹妮、周秀娜兩位女神之間，實在非常難得：「唔算好多着墨喺談情說愛嘅，一嚟我就黃咗、要冚煲蓋！」亦笑指連自己也不知道為何能夠有幸被兩位女神爭奪：「如果我有向導演爭取，我實直認不諱！但冇喎，可能因為我零舍岩巉，個喜劇效果會好啲！」然而陳湛文亦表示唯獨未能參與動作戲份感到可惜：「原本我要畀Louise摑一把，但都臨場抽走咗。我想畀人打下，話曬都咁多打鬥，畀我參與下嘛！畀人打都算係嘛！」王丹妮則笑言自己訓練多時，力度今非昔比，怕會誤傷湛文。

王丹妮於《臨時決鬥》掌摑陳湛文的戲份被抽起，讓Peter大呼可惜。（梁碧玲 攝）

至於與周秀娜的戲份，陳湛文透露為道具相片進行拍攝時，要與娜姐幾乎「零距離」親䁥合照，Peter笑言：「要好近好近！我嗰時真係硬曬軚！真係唔敢呼吸、導演要我做乜我都唔敢郁！」王丹妮在戲中為陳湛文八年的女友，笑言自己看到道具相，則代入到角色身上、連拳頭都硬晒！

陳湛文笑言與周秀娜拍攝親䁥道具相片時，距離接近得令自己硬曬軚！（梁碧玲 攝）

近日電影市道屢傳下滑消息，連古天樂亦表示開戲困難重重，王丹妮與陳湛文被問到今年手頭已獲得的演出機會時，陳湛文作為《飯戲攻心》系列的千萬級男演員，亦表示正面對市道難關：「手頭上有幾多……我冇得數喇，暫時未有。」王丹妮則表示：「之後有啲仲傾緊嘅，當然都希望之後有多啲劇集、電影都多返啲，演員先有工開。」